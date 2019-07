Incendio tra i comuni di Assisi e Bettona, a fuoco un campo di grano | Foto

Non ha causato feriti un vasto incendio scoppiato nel primo pomeriggio di ieri in un campo di grano tra i comuni di Assisi e Bettona e nello specifico tra Tordandrea e Passaggio di Bettona. A bruciare un campo di grano, parzialmente mietuto. I vigili del fuoco, dal distaccamento di Assisi e dal comando provinciale di Perugia, sono intervenuti con quattro squadre, anche con mezzi specializzati negli incendi boschivi (autobotti), e hanno lavorato circa un’ora per evitare che le fiamme potessero propagarsi e interessare zone più ampie. Fortunatamente, a parte una porzione di campo, non è andato a fuoco nient’altro. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Si tratta del secondo incendio in pochi giorni nella zona: qualche giorno fa, il 3 luglio, aveva preso fuoco una porzione di bosco. Anche in quel caso erano intervenuti i pompieri.

