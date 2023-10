Incendio Pozio, in fiamme circa 30 ettari | Rogo domato dopo oltre 10 ore - Tuttoggi.info

Trovati diversi punti di innesco, si presume un atto doloso ma su questo stanno indagando le forze dell'ordine

Avrebbe interessato un’area di oltre 40 ettari il vasto incendio che ieri (2 ottobre) ha divorato le colline tifernati nella zona tra Fontecchio e Pozio (Città di Castello)

Da metà mattina il gigantesco rogo è stato definitivamente domato intorno alle 23 di sera, dopo oltre 10 ore. Da quanto emerso ci sarebbero stati diversi punti di innesco, che farebbero pensare ad un gesto di natura dolosa. Su questo stanno tuttora indagando le forze dell’ordine.

La zona più colpita è stata quella del convento delle Monache di Pozio, dove tra le 15 e le 18.30 hanno sorvolato ben due Canadair, che per rilasciare l’acqua sopra le fiamme hanno fatto spola dal Trasimeno al tifernate ben 10 volte ciascuno.

Da quanto risulta non ci sarebbero stati feriti né abitazioni danneggiate dall’incendio, anche se in alcune è stata interrotta l’energia elettrica per pura precauzione. Numerosi i mezzi dei vigili del fuoco in azione, insieme al Dos e all’antincendio della forestale. La Polizia municipale ha presidiato e bloccato le strade per non intralciare le operazioni dei pompieri e tenere alla larga i numerosi curiosi.