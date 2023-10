Vasto incendio sulle colline tifernati, via vai di Canadair e strade chiuse (aggiornamenti) - Tuttoggi.info

Il rogo sta andando avanti da stamattina, ci sarebbero addirittura più punti di innesco che fanno presagire ad un atto doloso

Un vasto incendio, da questa mattina (2 ottobre) sta interessando l’area boschiva di Città di Castello situata all’incirca sopra le terme di Fontecchio.

In cielo, dalle 15 alle 18.30, c’è stato un via vai di due Canadair che, rifornendosi al Lago Trasimeno per ben 10 volte ciascuno, hanno rilasciato l’acqua nella zona interessata, nelle vicinanze del convento delle Monache di Pozio. Entrambi gli aerei alle 18.55 stavano rientrando a Roma.

Tutte le strade per raggiungere il posto, anche quelle secondarie, sono presidiate da Polizia municipale e vigili del fuoco per non far passare nessuno, soprattutto i curiosi.

Le operazioni dei pompieri a terra stanno quindi andando avanti e da Città di Castello si intravede sempre meno la lunga colonna di fumo che oggi usciva da dietro le colline. Da quanto emerge ci sarebbero stati più punti di innesco del rogo, dettaglio che fa pensare presumibilmente ad un atto doloso.

Non si hanno ancora notizie di feriti o case interessate dalle fiamme ma la situazione è tutta in divenire. Le dimensioni dell’incendio non fanno sperare in una risoluzione breve. Sarebbe stati interessati già 5-6 ettari di bosco [Articolo aggiornato alle ore 18.57].