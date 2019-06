Incendio nella zona industriale di Bastia | FOTO e VIDEO

share

Aggiornamento ore 16.02 A bruciare nell’azienda di Bastia Umbra è materiale di plastica e legno. Alla plastica, in particolare, è dovuto il denso fumo nero.

I vigili del fuoco, provenienti da Assisi e da Bastia Umbra, sono in azione per un incendio nella zona industriale di Bastia, precisamente in via dei Tigli. Da quel punto si vede un denso fumo nero, anche se non è chiaro in quale tipo di attività si sia sprigionato l’incendio.

Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco.

Al momento non si sa se ci sono persone rimaste coinvolte.

(Notizia in aggiornamento) – Il video e le foto nella gallery per gentile concessione di Marco Benincampi

