Incendio nella notte al Parco Ranieri, fiamme al magazzino dell'anfiteatro | Indagini in corso - Tuttoggi.info

L'intervento dei vigili del fuoco è durato due ore, il rogo ha divorato tavoli in legno e materiale vario

Brutto incendio, nella notte appena trascorsa (tra l’1 e il 2 dicembre), nel magazzino dell’anfiteatro del parco Ranieri di Umbertide.

Le fiamme si sono propagate all’interno dei locali intorno alle ore 1.30 e l’intervento dei vigili del fuoco, giunti subito sul posto, è durato ben due ore, fino alle 3.30. Il rogo ha interessato nello specifico alcuni tavoli in legno e materiale vario.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso e per capire le cause. Già nel 2020 sempre al Parco Ranieri un altro incendio, forse di matrice dolosa, divorò un piccolo fabbricato in legno abbandonato che nel passato era adibito a “baretto”.