Incendio di un camino, paura a Bastia - Tuttoggi

Paura a Bastia Umbra per l’incendio di un camino. L’incidente in via Cesare Battisti. L’allarme è scattato nel pomeriggio, da una palazzina della via, dove è andato a fuoco un camino.

I vigili del fuoco di Assisi sono dovuti intervenire con un’autoscala. Dopo aver spento le fiamme hanno dovuto smontare la canna fumaria, danneggiata e pericolante.

Nessuno è rimasto ferito.