Inaugurazione del nuovo Studio Foiano-Antinori Petrini a Spoleto, polo di eccellenza per consulenze alle aziende - Tuttoggi.info

Importante risorsa per la comunità imprenditoriale, lo studio professionale offre servizi di consulenza per favorire la crescita delle imprese

Inaugurazione dei nuovi locali per lo Studio Associato Foiano e Antinori Petrini Commercialisti e Consulenti del Lavoro: Un nuovo capitolo nell’offerta di servizi professionali di alta qualità a Spoleto.

Ieri 7 luglio 2023, si è tenuta con grande successo l’inaugurazione dello Studio Associato Foiano e Antinori Petrini Commercialisti e Consulenti del Lavoro, un punto di riferimento nel panorama degli studi professionali a Spoleto e in Umbria. L’evento ha rappresentato un momento significativo per la comunità imprenditoriale e lavorativa locale, consolidando una partnership che promette di offrire servizi di consulenza e assistenza di alto livello.

Un’esperienza che parte da lontano

Lo Studio Associato Foiano e Antinori Petrini Commercialisti e Consulenti del Lavoro nasce 23 anni fa dalla sinergia di due professioniste altamente qualificate: Silvia Foiano, commercialista e Arianna Antinori Petrini, consulente del lavoro, a cui si è aggiunta nell’utlimo periodo anche Emanuela Albertella, consulente del lavoro e revisore dei conti. Ognuno di loro porta con sé una vasta esperienza e competenze specifiche nei settori della consulenza fiscale, contabile, societaria e del lavoro.

L’obiettivo principale dello Studio Associato Foiano e Antinori Petrini è quello di supportare le imprese locali, indipendentemente dalle loro dimensioni o settore di attività, nell’affrontare le sfide economiche e normative sempre in evoluzione. Grazie alla loro competenza e al costante aggiornamento sulle ultime leggi e regolamentazioni, i professionisti dello studio possono offrire consulenza strategica e soluzioni personalizzate che consentono alle aziende di ottenere risultati di successo e mantenere la conformità normativa.

Inoltre, lo studio si impegna a supportare i lavoratori fornendo consulenza in materia di diritto del lavoro, contrattualistica e gestione delle risorse umane, si occupa inoltre di contrattazione di secondo livello e welfare aziendale. La consapevolezza dell’importanza di un corretto rapporto tra datore di lavoro e dipendente è fondamentale per il successo e l’equilibrio organizzativo di qualsiasi impresa. Lo Studio Associato Foiano e Antinori Petrini si propone di garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati e che le aziende siano in grado di operare nel rispetto delle normative vigenti.

La festa per i nuovi uffici

Durante l’inaugurazione, numerosi rappresentanti di imprese locali, professionisti del settore e autorità pubbliche hanno espresso la loro fiducia nello Studio Associato Foiano e Antinori Petrini. La presenza a Spoleto di un tale studio professionale, con un’ampia gamma di competenze e servizi, si rivelerà sicuramente un valore aggiunto per la comunità imprenditoriale locale, favorendo la crescita economica e l’occupazione nella regione.

Silvia Foiano e Arianna Antinori Petrini ringraziano il team di collaboratrici che quotidianamente s’impegnano per le imprese clienti, Sabrina Antinori Petrini, Elena Proietti, Anna Teresa Orfino, Stefania Moriconi, Erika Cesari, Patrizia Cartocci, Elisabetta Cipriani, Alessandra Argilli, Cristina Sabatini, Stefania di Vito, Michela Gramaccioni, Michela Proietti, Emanuela Pincanelli e Alessia Stovali.

Fai un tour della nuova sede