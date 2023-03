Inaugurazione dell’intervento di riqualificazione della Torre campanaria di Papiano

Alla conclusione dei lavori sulla torre è seguito il recupero, da parte del Comune, dell’ingranaggio originale del suo vecchio orologio e, da ultimo, la sistemazione del nuovo orologio collocato nello spazio in alto sulla facciata della struttura. Il vecchio ingranaggio, sistemato in una teca, è stato infine posizionato al piano terra della torre dove sarà accessibile anche al pubblico, in particolare durante le manifestazioni e feste paesane che si svolgono nella frazione di Papiano.

All’inaugurazione interverranno il sindaco Francesca Mele, l’assessore ai lavori pubblici Francesca Borzacchiello e il parroco di Papiano don Gaetano Romano, oltre ad altri esponenti dell’amministrazione comunale e delle associazioni locali. Tutta la comunità è invitata a partecipare.

Info: Comune di Marsciano, ufficio lavori pubblici 075 8747285