Inaugurato “Largo Barbanera” a Foligno, ingresso Parco dei Canapè - Tuttoggi.info

Nel nuovo ‘Largo Barbanera’, è stato collocato un astrolabio, proprio nei pressi dell’ingresso del Parco dei Canape’.

E’ stato inaugurato ‘Largo Barbanera’, dove è stato collocato un astrolabio, nei pressi dell’ingresso del Parco dei Canape’. Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha affermato che “abbiamo voluto dedicare uno spazio “magico” della città tra via Chiavellati e via Santa Caterina intitolandolo “Largo Barbanera”: con la riqualificazione dell’esedra dei Canapè e l’installazione di un astrolabio monumentale, è diventato uno dei fiori all’occhiello del nostro centro storico.

L’almanacco ed il calendario di Barbanera rappresentano al meglio la secolare storia dell’arte della carta e della stampa folignate. Il “Barbanera” è stato sempre considerato il più antico e rinomato d’Italia; ancora oggi è diffuso in oltre due milioni e mezzo di copie in tutto il mondo, facendo conoscere il nome della nostra città. Oggi Foligno gli tributa il giusto e doveroso riconoscimento, con un’operazione non solo di riqualificazione urbana ma di recupero di identità storica e culturale. Ringrazio gli uffici comunali che hanno collaborato, la Pro Foligno e la Fondazione Barbanera”.

Erano presenti il vicesindaco Riccardo Meloni e gli assessori Marco Cesaro e Decio Barili. Sono intervenuti Luca Baldini, per l’Editoriale Campi che pubblica l’Almanacco di Barbanera, sottolineando che “la cultura dell’almanacco di Barbanera è una passione che dura 262 anni” e che “la sfera armillea è un modo per misurare il tempo”.

Luca Radi, presidente della Pro Foligno ha ricordato che “da 25 anni, come Pro Foligno, è stato chiesto alle varie amministrazioni comunali di dedicare uno spazio a Barbanera, che può diventare un luogo di lettura e di passatempo”.