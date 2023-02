Inaugurato a Roma il progetto “Pensa di uscire… Alla corte di Papa Giulio III, insigne mecenate” - Tuttoggi

Per Todi è un’ulteriore importante progetto condiviso con il Museo Etrusco, dopo “Tular Rasnal-Etruschi senza confini”, siglato nel 2021

Sabato 11 febbraio scorso a Roma si è tenuta l’inaugurazione del progetto “Pensa di uscire… Alla corte di Papa Giulio III, insigne mecenate” di WANG YUXIANG, presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, con l’installazione dell’artista cinese posta all’interno del Giardino Centrale del magnifico complesso rinascimentale che ospita il Museo.

Un’opera concepita per dialogare con contesti architettonici di grande impatto, in particolare appunto quelli rinascimentali, e che è risultata vincitrice della Prima edizione della Biennale di Todi 2022.

L’installazione si dirama in 15 gabbie in legno e ferro di diverse dimensioni al cui interno è collocata una pietra… che può uscire solo metafisicamente!.