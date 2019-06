Inaugurati a Todi due eco-compattatori per la raccolta degli imballaggi in plastica e alluminio

Inaugurati questa mattina due eco-compattatori per la raccolta degli imballaggi in plastica e metallo alla presenza di Antonino Ruggiano, Sindaco del Comune di Todi, Elena Baglioni, Assessore con delega alla Nettezza Urbana del Comune di Todi, Mauro Della Valle, Amministratore Unico GEST.

I due eco-compattatori sono stati installati dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Gest ed il gestore operativo Gesenu presso il parcheggio della Scuola Secondaria di primo grado “Cocchi-Osta” e presso il parcheggio retrostante il centro commerciale “Il ponte”, a Ponterio, al fine di promuovere il concetto del “riciclo incentivante” come strumento di sensibilizzazione ambientale e promozione della raccolta differenziata.

Gli eco-compattatori sono macchine dove conferire gli imballaggi domestici post consumo come bottiglie in plastica (PET), flaconi di detersivi (PE – HD), lattine e barattolame (ALLUMINIO) che vengono selezionati e di cui viene ridotto il volume, a fronte di un riconoscimento di buoni spesa validi presso le attività commerciali convenzionate, incrementando così la promozione dell’educazione ambientale, anche attraverso la fattiva sinergia tra varie realtà economiche e sociali impegnate nella crescita del territorio. Tutto il materiale raccolto sarà avviato a recupero e valorizzato tramite le filiere del consorzio CONAI per il recupero degli imballaggi.

L’Amministrazione Comunale di concerto con Gest e Gesenu intende così promuovere un sempre maggiore coinvolgimento della cittadinanza sulle tematiche ambientali e sulle potenzialità di sviluppo del meccanismo del “riciclo incentivante”, accompagnate da progetti educativi rivolti ai più piccoli da svilupparsi presso le scuole del territorio del Comune di Todi.

“Questa inaugurazione è un importante tassello di un ambizioso progetto che abbiamo iniziato già da un anno”, dichiara l’Assessore Elena Baglioni. “Siamo partiti con la raccolta mono materiale del vetro che, nel giro di pochi mesi, ha dato dei risultati eccellenti. È di questi giorni l’avvio della raccolta porta a porta dei rifiuti organici su tutto il territorio comunale e la pubblicazione dell’ordinanza firmata dal Sindaco che sposa la politica di una città plastic free. Sono orgogliosa di come la Città sta rispondendo a questa piccola rivoluzione che ritengo sempre più urgente e necessaria per garantire ai nostri figli e ai nostri nipoti di poter vivere in un mondo più pulito e sostenibile. Desidero ringraziare il Sindaco e tutti i miei colleghi di Giunta per aver creduto in questo progetto, il gestore Gesenu e tutti gli sponsor che hanno scommesso insieme a noi sulla riuscita di questa iniziativa”.

