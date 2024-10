In viaggio a Bologna sulle tracce di Andrea Pazienza. Gianluca Morozzi presenta il suo nuovo libro a POPUP - Tuttoggi.info

Mercoledì 16 ottobre, alle 18.30, Gianluca Morozzi presenta al POPUP in piazza Birago a Perugia il suo libro “A Bologna con Andrea Pazienza” (Giulio Perrone editore).

Ogni 23 maggio, giorno del compleanno di Andrea Pazienza, uno scrittore bolognese incrementa le sue scarse entrate organizzando dei tour sui luoghi frequentati o immortalati dal geniale artista. Ma questa volta, tra i partecipanti, trova una ragazza che da Pazienza sembra essere stata magnificamente disegnata, con la quale nascerà un multiforme rapporto sentimentale destinato a una fine inevitabile. Non prima di aver vissuto questo surreale amore nella Bologna disegnata e raccontata da Pazienza, tra quella che era la Traumfabrik fino ai fori dei proiettili che hanno ucciso Francesco Lorusso, tra la piazza Verdi di Pentothal e la via del Cardo di Pompeo, tra il Dams e “quel cielo così bianco”, tra l’osteria Il Moretto e la trattoria Trebbi. Dove le vicende attuali e reali si confondono con le folgoranti vignette e le tavole di Paz.

Fino a quando questa coppia dal destino segnato non si perderà sulle tracce di un terzo incomodo, uno che sostiene di sapere dove sono le pagine inedite di un’ultima, misteriosissima storia di Andrea Pazienza. Sarà vero?

Nato a Bologna nel 1971, Gianluca Morozzi ha esordito nel 2001 con Despero (Fernandel), al quale hanno fatto seguito quarantacinque romanzi e più di trecento racconti. Tra le sue uscite Blackout (dal quale è stato tratto il film omonimo), L’era del porco, Cicatrici (finalista al premio Scerbanenco), tutti editi da Guanda, Bob Dylan spiegato a una fan di Madonna e dei Queen (menzione speciale al Premio Nabokov), Gli annientatori, Dracula ed io (tea) Il vangelo del coyote (Mondadori), Andromeda (Giulio Perrone Editore), La morte a colori (Fernandel). Il suo ultimo romanzo è Che fine ha fatto la Neve? (tea).

Luogo: POPUP • libri / spunti / spuntini, Via D. Birago, 22, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA