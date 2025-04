In Valnerina pronta "La Terra in Fiore", dal 4 al 6 aprile ad Arrone - Tuttoggi.info

L’Umbria e la Valnerina salutano l’arrivo della primavera con XXII edizione “La Terra in Fiore”, evento che grazie al Comitato del Castello di Arrone con il patrocinio del Comune di Arrone ed in collaborazione con la Proloco di Arrone vede fiorire i vicoli del Castello di Arrone, “La Terra” sarà la cornice di numerosi eventi all’insegna dell’arte al femminile.

La manifestazione de La Terra in Fiore nasce nel 1996 da un’idea di Piero Laliscia e Patrizia Giacobbi abitanti all’interno del Castello di Arrone e, come afferma Patrizia, “L’idea era quella di abbellire i vicoli con tanti fiori, di ridare vita a case vie e balconi abbandonati da tempo al grigiore triste delle pietre. Il nostro motto era Viviamo il Castello Aiutiamolo a vivere e con questo progetto iniziammo la prima manifestazione”. Giunta alla XXII edizione, la manifestazione è cresciuta negli anni anche grazie alla collaborazione di tutto il paese, ogni anno il programma prevede mostre di pittura, artigianato locale, di presentazione di libri, lavori in ceramica, un bell’esempio di comunità unita che ha permesso nel tempo di riqualificare una parte del paese e renderlo ogni anno meta per numerosi visitatori.

Questo anno le varie esposizioni sono tutte dedicate a lavori di artiste, artigiane, pittrici che con le loro opere arricchiranno il programma della manifestazione con incontri e dimostrazioni. Le scrittrici Anna Maria Rengo ed Alessandra d’Egidio presenteranno le loro nuove opere presso la suggestiva Chiesa di San Giovanni Battista, del XIV secolo che accoglierà i partecipanti con tutta la sua bellezza artistica.

Anche quest’anno la manifestazione vede il coinvolgimento degli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Fanciulli” di Arrone che con “La Terra in Fiore a scuola” avranno modo di svolgere un’attività didattica nell’ambito del Progetto LIFE Imagine.

Tornano i laboratori floreali in collaborazione con Confcommercio Umbria – Federfiori che organizzeranno dei laboratori creativi di intreccio e composizione floreale, dove la bellezza prende forma. Spazio anche ai più piccoli con attività dedicate alla creatività con “Il giardino dei bambini – Storie di un fiore” laboratorio creativo per bambini 3–5 anni e al gioco con “Caccia al fiore” – caccia al tesoro per i vicoli del Castello, attività per bambini 5–12 anni.

Addobbi floreali, profumi e colori lungo i pittoreschi vicoli accoglieranno i visitatori di questa tre giorni inneggianti alla bellezza e alla primavera.

La manifestazione vedrà coinvolta anche piazza Garibaldi con “La Terra in Piazza”, ospiterà la mostra mercato florovivaismo e artigianato locale e dopo il successo delle precedenti edizioni, ritorna l’Angolo dei saperi, scambio ricette e storie di cucina profumata e l’Area Baratto di semi e talee tra appassionati di florovivaismo

Venerdì 4 aprile

ore 10.00 Colazione della Nonna Pic nic dei piccoli sotto l’ulivo

ore 10.30 Terra in Fiore a scuola – Visita classi dell’Istituto Comprensivo G. Fanciulli di Arrone

Attività didattica a cura dello Studio Naturalistico Hyla nell’ambito del Progetto LIFE Imagine

ore 15.00 Apertura spazio baratto talee/semi – incontro/scambio tra appassionati

ore 15.00 Apertura spazio ArtisticaMente – Chiesa di San Giovanni

ore 16.00 Laboratorio di colorazione dei sassi a cura di Loredana Bartolini Info e prenotazioni 335 77 17 129

ore 17.00 I racconti del Castello – Visita del borgo in compagnia degli abitanti della Terra di Arrone – ritrovo fronte chiesa S. Giovanni Battista

Sabato 5 aprile

ore 10.00 – Piazza Garibaldi “La Terra in piazza” mostra mercato florovivaismo e artigianato

ore 15.00 Apertura spazio baratto talee/semi – incontro/scambio tra appassionati

ore 15.30 “Il giardino dei bambini – Storie di un fiore” Laboratorio creativo per bambini 3–5 anni / Info e prenotazioni 335 77 17 129

ore 17.00 Presentazione del libro “Il resto è solo ragione” di Anna Maria Rengo – poesie lette da Silvia Cicioni

ore 17.30 “Caccia al fiore” – Caccia al tesoro per i vicoli del Castello – Attività per bambini 5–12 anni / Info e prenotazioni 335 77 17 129

ore 18.00 Aperitivo di Primavera a cura di Locanda da Marì – Info e prenotazioni 328 67 94 509

ore 18.00 I racconti del Castello – Visita del borgo in compagnia degli abitanti della Terra di Arrone – ritrovo fronte chiesa S. Giovanni Battista

Domenica 21

ore 10.00 – Piazza Garibaldi “La Terra in piazza” mostra mercato florovivaismo e artigianato

dalle ore 10.30 alle 16.30 “La ceramica botanica” Laboratorio di colorazione su ceramica a cura dell’Associazione La Girandola APS – Info e prenotazioni 328 31 81 953

ore 11.00 “Il giardino dei bambini – Storie di un fiore” Laboratorio creativo per bambini 3–5 anni / Info e prenotazioni 335 77 17 129

ore 11.00 Torre in vista – Visita alla Torre civica di Arrone a cura del gruppo I Pipistrelli – Club Alpino Italiano sez. di Terni – Stefano Zavka

ore 12.00 Brunch alla locanda a cura di Locanda da Marì – Info e prenotazioni 328 67 94 509

ore 17.00 Presentazione del libro “Due meno due” di Alessandra D’Egidio – relatrice Anna Maria Rengo

ore 16.00 Laboratorio di intreccio floreale

ore 17.00 Laboratorio di composizione ghirlande floreali

Laboratori a cura di: La Gardenia Terni, Colori e profumi, e Fiori…rà. I partecipanti sotto la guida di esperte fioriste potranno liberare la propria creatività posti limitati Info e prenotazioni 335 77 17 129

ore 18.00 – Aperitivo di Primavera – a cura di Locanda da Marì – Info e prenotazioni 328 67 94 509

Luogo: Arrone , strada del vicinato, ARRONE, TERNI, UMBRIA