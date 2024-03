In Toscana il gran debutto degli Allievi e degli Esordienti dell’UC Foligno - Tuttoggi.info

Quella di domenica 24 marzo sarà una data da segnare col circoletto rosso in casa Unione Ciclistica Foligno. In provincia di Lucca, per la precisione a Monte San Quirico, andrà infatti in scena il primo impegno stagionale delle formazioni Allievi ed Esordienti, che apriranno il loro 2024 con un bel mix di certezze e novità nei rispettivi roster e non solo.

Il gruppo Allievi aprirà le danze con la 73° Coppa Cei, classicissima di apertura del calendario nazionale di categoria. Un debutto di fuoco per una squadra che, nelle ultime due stagioni, si è affermata come autentica trascinatrice all’interno della società folignate per qualità e continuità di risultati. Il compito di rinnovare questa positiva tradizione spetterà nell’annata alle porte a un gruppo di 8 elementi, 3 di secondo e 5 di primo anno, nel quale almeno 2/3 individualità sembrano avere tutte le carte in regola per emergere anche nei contesti di gara più impegnativi. In ammiraglia da registrare il gradito ritorno come DS di Fabio Taddei, mentre l’ex pro’ Fortunato Baliani rivestirà per il secondo anno di fila il ruolo di coach e coordinatore degli allenamenti settimanali.

Gli Esordienti saranno invece impegnati nella 3° Coppa Torre Guinigi, su due distinte batterie, rispettivamente di 24 e 40 km, per i ragazzi del primo e del secondo anno. A comporre la rosa nerazzurra 5 corridori, di cui 2 al debutto nell’agonismo dopo aver completato la trafila dei Giovanissimi con l’UC Foligno Start. In questo caso la guida tecnica sarà affidata ai DS Sandro Latini e Stefano Tracolli, quest’ultimo a sua volta fresco di promozione dai Giovanissimi, con Francesco Pitotti come accompagnatore e figura di supporto per le corse. Ancor più prezioso in questo caso risulterà il contributo di Fortunato Baliani, che proprio nella passata stagione ha dimostrato un feeling particolare con la categoria, forse la più delicata e peculiare di tutte anche a livello di preparazione.

Il gruppo sportivo guidato dal presidente Moreno Petrini non ha quindi lasciato nulla al caso, specie nella selezione dello staff, per consentire ai propri atleti di esprimersi al meglio. L’obiettivo primario rimarrà quello di garantire a ogni elemento del team una crescita costante e in linea con le proprie caratteristiche tecniche e fisiche, puntando al tempo stesso a mettersi il più possibile in mostra di domenica in domenica.

Il roster Allievi: Giordano Altavilla (2008-Norcia), Jacopo Coppola (2009-Foligno), Domenik Jaku (2008-Terni), Leonardo Micanti (2009-Spoleto), Samuele Moretti (2009-Foligno), Francesco Pellegrini (2009-Terni), Marco Salberini (2009-Narni), Lorenzo Scocciolini (2008-Foligno).

Il roster Esordienti: Francesco Ballarani (2010-Foligno), Ludovico Ciucci (2010-Terni), Lorenzo Moretti (2011-Foligno), Tommaso Pitotti (2010-Terni), Damiano Tracolli (2011-Trevi).

Marco Bea – Ufficio Stampa Unione Ciclistica Foligno