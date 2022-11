In stato confusionale, molesta i passanti prima alla stazione e poi all’ospedale

Su richiesta della polizia il 62enne è stato portato dalla stazione in ambulanza in ospedale ma anche lì aveva comportamenti molesti

Mentre si recava alla Stazione di Spoleto un cittadino ha notato la presenza di un uomo – successivamente identificato come un cittadino italiano, classe 1960, senza fissa dimora – che, in stato confusionale, stava importunando i passanti presso lo scalo ferroviario. Per questo motivo, spaventato, ha subito richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno notato che una persona, con grande difficoltà, stava tentando di contenere il 62enne in evidente stato confusionale.