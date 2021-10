In piazza dopo il Ddl Zan affossato: “Non ci arrendiamo” VIDEO

Da tutta l'Umbria a Perugia per aderire al presidio dopo la bocciatura al Senato del disegno di legge

Si sono ritrovati in piazza IV Novembre, a Perugia, per dire che il Ddl Zan è stato affossato, ma sulla battaglia per i diritti civili non si arretra. Un messaggio inviato alla politica e ai giochi di palazzo, quello di Omphalos e delle associazioni che hanno aderito al presidio. Persone e sigle da tutta l’Umbria, anche dalla provincia di Terni.

“Quanto successo in Senato è vergognoso” ha ribadito Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos –. L’Italia non si merita tutto questo, le persone gay, lesbiche, bisessuali, trans, intersex, le donne, le persone con disabilità, non si meritano tutto questo. Non ci arrendiamo all’ennesimo schiaffo della politica alla comunità LGBTI, alle donne, alle persone con disabilità. Faremo sentire, ancora una volta, la nostra voce. La voce dell’Italia laica, inclusiva, accogliente, libera”.

Queste le sigle che hanno aderito al presidio:

Famiglie Arcobaleno

Amelia Pride

Agendo Terni

EsedomaniTerni

UDU

Rete degli Studenti Medi

Partito Democratico Umbria

Partito Democratico Terni

Partito Democratico Perugia

Partito Democratico Foligno

ARCI Perugia

Partito della Rifondazione Comunista

Giovani Comunisti/e

CGIL Perugia

Volt Umbria

Emergency Perugia

UAAR Perugia

UDI perugia

ANLAIDS

Giovani Democratici Umbria

Ponte Solidale

Sinistra Italiana Perugia

Beyond What They Sell

Radicali Perugia

Foligno in Comune

Associazione Basta Il Cuore

ParteCivile APS

Movimento 5 Stelle Umbria

UDS Perugia

CGIL Umbria

Liberamente Donna ETS

Articolo Uno Umbria

Terni Valley

Possibile Perugia

Rete delle Donne Antiviolenza onlus

Terni Donne

Becoming X Art + Sound Collective

Europa Verde

Rete RU2020 – Rete Umbra per l’Autodeterminazione

Associazione Ritmi Aps

Associazione Culturale Civiltà Laica

Cidis

BottegArt

Reacciòn Desobediente

Link Studenti Indipendenti Perugia

(servizio di Tommaso Benedetti, in aggiornamento)