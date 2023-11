In Piazza Angelo da Orvieto nasce il Giardino della Gentilezza: il 13 novembre la cerimonia - Tuttoggi.info

L'intitolazione avrà luogo lunedì 13 novembre 2023 alle 11 nell’ambito delle iniziative per la Giornata Mondiale della Gentilezza.

Il giardino di Piazza Angelo da Orvieto sarà “Il Giardino della Gentilezza”: l’intitolazione avrà luogo lunedì 13 novembre 2023 alle 11 nell’ambito delle iniziative per la Giornata Mondiale della Gentilezza, nata in Giappone nel 1988 su iniziativa del World Kindness Movement.

Individuare uno “spazio gentile” dove i cittadini possano incontrarsi per offrire e ricevere doni come cibo, abiti, oggetti, tempo e conoscenza era un impegno che Orvieto aveva preso a marzo in occasione della firma del Manifesto delle Città gentili e della proclamazione di “Comune Gentile”.

“Abbiamo individuato il giardino di Piazza Angelo da Orvieto – spiega l’assessore alla Gentilezza del Comune di Orvieto, Alda Coppola – per riqualificare e rivalutare uno spazio della città che è fuori dai circuiti tradizionali del centro ma che rappresenta un importante luogo di incontro per molte persone, soprattutto anziane. Grazie alla collaborazione con la Casa di reclusione di Orvieto, le persone detenute del reparto di falegnameria sistemeranno e verniceranno le cinque panchine che si trovano all’interno del giardino. Su ognuna di queste sarà apposto un qrcode che, scannerizzato con lo smartphone, rimanderà a cinque pratiche abbinate a cinque valori (gentilezza, perdono, gratitudine, ottimismo e felicità)“.