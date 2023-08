In attesa dalla Conferenza servizi sul Nodino si lavora al raddoppio delle rampe

Melasecche sui pareri tecnici di Comune e Provincia sul primo stralcio della bretella: osservazioni di cui già si è tenuto conto

In attesa della Conferenza dei servizi al Ministero delle Infrastrutture sul Nodino – si attende a giorni la stesura dettagliata del parere positivo di ottemperanza del Ministero dell’Ambiente – si procede con la Conferenza di servizi per il progetto di ampliamento delle rampe di collegamento tra la E45 e il Raccordo autostradale. “Per il quale – informa l’assessore Melasecche – abbiamo tenuto conto delle giuste esigenze espresse dal Comune di Perugia e dal Comitato ‘Chi salverà Ponte San Giovanni?’, compresa un’ulteriore bretellina di cui mi giunge richiesta di inserimento”.

Quanto ai pareri dei tecnici del Comune e della Provincia di Perugia sul Nodino, Melasecche precisa: “Lungi dal dichiarare guerra al progetto, non sono altro che osservazioni rituali di cui peraltro si è già tenuto conto nella definizione di dettaglio dei progetti di cantiere”.

Melasecche ha effettuato un sopralluogo serale al centro di controllo Anas e poi in cantiere a Collestrada per verificare l’avanzamento dei lavori in corso per la ricostruzione del sottofondo e della pavimentazione con ricostruzione di un fondamentale giunto di dilatazione su un tratto della carreggiata nord (direzione Cesena) della E45 tra lo svincolo di Ponte San Giovanni e l’innesto del raccordo autostradale Perugia-Bettolle.