Imprenditrice di Spoleto grave dopo incidente domestico a Foligno - Tuttoggi.info

Una nota imprenditrice originaria di Spoleto, dove da anni gestisce una attività in centro, è rimasta vittima di un incidente presso la propria abitazione di Foligno, in un quartiere residenziale a ridosso delle mura cittadine.

Il fatto risale a qualche giorno fa ma solo in queste ore si sono avute le prime conferme.

Non sono ancora chiare le cause del grave incidente, se causato da un gesto volontario o meno; di fatto la donna, di circa 60 anni, è stata trasportata d’urgenza al nosocomio della città della Quintana dove i sanitari le hanno riscontrato traumi multipli disponendo il ricovero in rianimazione. La prognosi resta riservata.

Come detto non sono chiare le cause. A quanto si apprende da amici e colleghi della donna, al momento del fatto pare fosse sola in casa, con il marito uscito per fare degli acquisti.

Nei giorni antecedenti il grave incidente, l’esercizio della donna, che ha interessi anche a Foligno, era stato oggetto di un accertamento di routine da parte delle forze dell’ordine.

La notizia del grave episodio ha fatto presto il giro della città di Spoleto dove l’imprenditrice è molto conosciuta.