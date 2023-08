Imposte comunali Spoleto, al via le richieste di agevolazione sulle cartelle esecutive - Tuttoggi.info

Le richieste di agevolazione devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2023. Online la documentazione per la definizione

E’ online la documentazione per la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti divenuti esecutivi (a riguardo, con deliberazione n° 39 del 20 luglio scorso, il Consiglio comunale ha approvato il relativo Regolamento).

Dopo la Rottamazione “Quater”, ossia la definizione agevolata delle cartelle di pagamento affidate all’Agenzia Entrate Riscossione (AdER) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 ed il Saldo e Stralcio parziale delle “Mini Cartelle” (stralcio dei carichi fino a 1.000 euro affidati ad AdER tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015), l’amministrazione comunale ha aderito anche alla definizione agevolata delle ingiunzioni affidate al Concessionario ICA – Imposte Comunali Affini S.r.l., nonché degli accertamenti divenuti esecutivi a far data dal 1° gennaio 2000 sino al 30 giugno 2022 (il Concessionario ICA risulta affidatario del servizio di riscossione coattiva dal 26 settembre 2017).

Anche in questo caso, la definizione agevolata permetterà ai cittadini, ai quali sono state notificate ingiunzioni fiscali ed accertamenti divenuti esecutivi nel periodo compreso tra il 26 settembre 2017 ed il 30 giugno 2022, di adempiere al pagamento dell’importo dovuto senza corresponsione di sanzioni ed interessi (ad eccezione delle violazioni al codice della strada in riferimento alle quali verranno stralciati i soli interessi). Per avvalersi della definizione agevolata è necessario presentare, entro e non oltre il 30 settembre 2023, l’istanza di adesione.

Informazioni, link e modello sono disponibili nel sito del Comune di Spoleto al link https://bit.ly/3q3ooqJ.

Il “Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell’Art.17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023” è scaricabile sia dal sito del Concessionario ICA – Imposte Comunali Affini S.r.l. (https://bit.ly/3qjkgTn), sia da quello del Comune di Spoleto (https://bit.ly/3Dxe0KZ).