Impegno civile pensa al 2024: “Scendiamo di nuovo in campo”

Le aspettative deluse

Aspettative che, da quanto riferito, appaiono deluse: “C’è stata addirittura una “reformatio in peius”. Solo proclami e roboanti annunci sui social, con le tifoserie osannanti a prescindere – La città è sempre più sporca, con una raccolta differenziata in “decrescita”; per le strade dissestate ci si limita ai “rattoppi “in attesa del mutuo per oltre 3 milioni di euro, da pubblicizzare nella prossima campagna elettorale. La riorganizzazione della macchina comunale si è trasformata in uno “strumento di fidelizzazione” e le recenti ( e per taluni sospette), modifiche apportate a dei “profili professionali di posti vacanti”, oltre alla palese illegittimità, evidenziano la sfrontatezza di taluni amministratori che non si pongono neppure il problema dell’esistenza di un conflitto di interessi“. E sull’opposizione: “E a fronte di una forza di governo, tutta protesa alla mera gestione del potere, c’è una opposizione che appare silente e passiva. Non si può continuare a raffrontare il presente con la “mala gestio” del passato: i cittadini hanno votato il “cambiamento”, hanno dato il loro consenso alla maggioranza di destra-centro, decretando la fine della egemonia della sinistra“.

La chiamata all’impegno

“Invece nessun cambiamento, solo un cambio, un governo locale al posto di un altro; stessi metodi e comportamenti, forse peggiori a causa della “impreparazione e improvvisazione”. Impegno civile sente il dovere di chiamare alla mobilitazione tutti i cittadini e i movimenti che pongono Foligno al centro dell’azione politica. Impegno civile è pronto. Chi altri?”.