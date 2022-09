Imbratta le mura della basilica di Santa Chiara: multato e allontanato 58enne - Tuttoggi

Dopo essere stato avvicinato dai poliziotti, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato dove è stato sentito in merito al suo comportamento. Al termine degli accertamenti di rito, il 58enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui e sanzionato con una pena pecuniaria di 100 euro, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge n. 14/17, in relazione a quanto previsto dall’art. 21 del regolamento di Polizia Urbana del Comune di Assisi, per aver tenuto una condotta idonea a limitare la libera accessibilità e la viabilità, importunando e infastidendo le persone che vi transitavano. Nei confronti dell’uomo, inoltre, è stato emesso un ordine di allontanamento dal luogo dove è stata commessa la violazione con il conseguente divieto di farvi ritorno per le successive 48 ore.