Il sindaco Latini in visita all’ospedale di Terni

Il sindaco Leonardo Latini ha fatto visita stamattina all’Azienda Ospedaliera Santa Maria accompagnato dal commissario straordinario Andrea Casciari e dal consigliere comunale e coordinatore del dipartimento sanità della Lega Sergio Armillei. Dopo un colloquio con il direttore Casciari, il sindaco ha visitato i reparti dell’ospedale.

“Ho voluto farmi un’idea di persona sulla situazione della struttura e ascoltare direttamente i medici, gli infermieri e il personale del Santa Maria. Ho trovato in tutti i reparti grande professionalità e attenzione alla cura dei pazienti. Al tempo stesso – sottolinea Latini – ho riscontrato una grandissima esigenza di miglioramenti strutturali e gestionali per i quali il commissario Casciari si sta impegnando con progetti di prospettiva, ma anche con soluzioni immediate per le emergenze più concrete. Tra queste, di sicuro, lo sblocco delle assunzioni per sopperire alle carenze di medici, in primo luogo anestesisti, e di infermieri. Proprio la mancanza di infermieri costringe la direzione a tenere chiusi alcuni reparti. E’ chiaro che l’Azienda Ospedaliera ha bisogno di essere gestita con continuità e con un programma di medio-lungo periodo, dal momento che la maggior parte dei problemi le derivano proprio dall’impossibilità, riscontrata in questi ultimi anni, di portare a compimento una programmazione duratura”.

“Credo che la visita di oggi, grazie alla disponibilità del commissario Casciari e dei tanti medici che ho incontrato, sia stata utile a trasmetterci un quadro complessivo della situazione e ad avviare un dialogo costruttivo. E’ anche una prima risposta a un dovere che sentiamo molto forte come amministratori pubblici, quello cioè di essere attenti ai problemi della sanità che riguardano tutti i nostri concittadini e le migliaia di lavoratori impiegati direttamente o indirettamente nell’Azienda Ospedaliera”.

“La sanità ternana, le sue grandi professionalità, la sua attrattività nei confronti di altri territori extraregionali, sono tutti elementi che andranno valorizzati. Al tempo stesso andranno risolti i problemi gestionali e strutturali, per i quali – sono ancor più convinto dopo i colloqui di oggi – siamo finalmente sulla buona strada”.

“Come Amministrazione comunale – conclude il sindaco Latini – siamo pronti a dare tutta la nostra collaborazione alla Giunta regionale dell’Umbria e alla governatrice Donatella Tesei che – ne siamo sicuri – presteranno la massima attenzione all’Azienda Ospedaliera Santa Maria e alla sanità ternana, come parte determinante e strategica nel sistema della sanità umbra”.

