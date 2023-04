Il Rotary dona tablet ai servizi di Neuropsichiatria Infantile della Usl Umbria1

Tale donazione è stata effettuata dal Distretto Rotary 2090 con il progetto “Blue Rotary” (progetto Distrettuale per l’Anno Rotariano 2021-2022, Governatore Gioacchino Minelli), curato in tutti i suoi aspetti da Lisa Ruhe, in collaborazione con Angsa Umbria (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo), che ha partecipato alla costruzione di una rete che riguarda le regioni Umbria, Marche, Molise ed Abruzzo. In totale, grazie ad una raccolta fondi, sono stati acquistati 30 tablet che sono regalati ad altrettanti centri di neuropsichiatria infantile situati nelle quattro regioni di riferimento.