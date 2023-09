Il PalaTerni sarà gestito da Bandecchi "Già pronto calendario degli eventi" - Tuttoggi.info

Bandecchi, sindaco di Terni, ridiventa presidente di Unicusano e gestirà il PalaTerni. Pronti eventi per un anno

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, gestirà il PalaTerni per i prossimi anni, pagando il canone di affitto alla società Salini, proprietaria della struttura. L’annuncio ufficiale è di questa mattina, 7 settembre, nell’ambito del question time di Palazzo Spada. All’interrogazione del Pd e del M5S, sullo stato dell’arte della gestione della struttura, visti i profili di presunta incompatibilità di Bandecchi con l’eventuale gestione del PalaTerni, Bandecchi è stato molto chiaro.

Bandecchi “PalaTerni gestito da società che controlla Unicusano”

“Salini ha la concessione del Palazzetto dello Sport e ha la proprietà dell’attività del PalaTerni – ha sottolineato Bandecchi – che ha affittato a una società che fa capo a me. Questa società pagherà l’affitto tutti i mesi e potrà realizzare all’interno del palazzetto eventi sportivi e di altra natura – ha spiegato Stefano Bandecchi – non vediamo nessun conflitto di interessi, perché io avevo comprato la cessione della concessione, ma oggi non compriamo più la cessione della concessione: quindi siamo come il barista che tiene in affitto il locale. Noi, come università Niccolò Cusano, dico noi perché dalla prossima settimana ridiventerò presidente, dato che non posseggo la Ternana, pensiamo di poter gestire il palazzetto con la società collegata, facendo eventi”.

C’è già il calendario degli eventi

“Abbiamo già un calendario di eventi che durerà più di un anno – ha specificato Bandecchi – un evento circa a settimana. Al momento so che Salini ha concesso il palaTerni per i mondiali di scherma paralimpica e noi rispetteremo tutti i regolamenti che Salini ha stabilito per l’affitto della struttura”.