Il nuovo PalaBarton casa degli Azzurri di volley e dei concerti

L'ampliamento del palazzetto dello sport, i futuri lavori e la valorizzazione sportiva e culturale: tappa del tour di Ligabue

Si candida come casa degli Azzurri di volley il PalaBarton, alla luce dell’ormai imminente completamento dei lavori di ampliamento e valorizzazione della struttura e delle gare dell’Europeo di volley maschile disputate nel capoluogo umbro.

Presenti all’incontro, non a caso intitolato “I grandi eventi a Perugia – Risorse e lavori per un Palabarton al servizio di tutta la città”, il sindaco Andrea Romizi, l’assessore allo sport Clara Pastorelli, l’assessore regionale al turismo ed allo sport Paola Agabiti, il dirigente comunale dell’U.O. impianti sportivi Paolo Felici ed il presidente regionale Fipav Umbria Giuseppe Lomurno. Presente anche la consigliera Francesca Renda ed alcuni dirigenti della Sir Volley.

Gli interventi tecnici

Ad illustrare gli aspetti tecnici (sotto riportati) è stato il dirigente Paolo Felici cha ha voluto rimarcare come la riqualificazione sia avvenuta in tempi record, risultato eccezionale se si pensa alle difficoltà legate all’aumento del costo dei materiali ed alle difficoltà nel reperimento degli stessi. Ciò è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra gli enti, al lavoro degli uffici comunali dell’U.O. impianti sportivi, alla professionalità delle aziende esecutrici ed anche alla semplificazione normativa introdotta nel codice dei contratti. Dal punto di vista tecnico Felici ha spiegato che gli spicchi realizzati (l’ultimo sarà completato entro l’avvio del campionato di volley di A1) non sono ordinari bensì rialzati per consentire alle spalle l’effettuazione dell’attività sportiva. Di grande significato l’impianto di aerazione. In futuro sono previste altre opere: sostituzione parquet, consolidamento arconi, a breve il rifacimento delle balaustre per favorire la visuale degli spettatori.

Con l’intervento di ampliamento (realizzazione dei cosiddetti spicchi), nello specifico, è stata aumentata la capienza che oggi sfiora i 5000 posti a sedere rispetto ai precedenti 3976. L’importo dell’intervento è stato di 1.280.000 euro, interamente finanziato con fondi comunali.

Le quattro porzioni di tribuna, della capacità di circa 300 posti cadauna, sono state realizzate con una struttura in acciaio svincolata da qualsiasi altro elemento strutturale, sia principale (struttura portante dell’immobile) che secondaria (tribune attuali). Per la realizzazione della gradinata vera e propria, collegata alla struttura principale, è stata creata una struttura secondaria in profili tubulari quadrati opportunamente controventati, così da sostenere il tavolato in legno di spessore pari a cm 6 che forma i gradini, di analoghe caratteristiche a quello esistente.

Stante l’aumento della capienza è stato poi necessario realizzare alcune opere ulteriori per adeguarsi alle norme di sicurezza richieste dalla normativa: individuazione area parcheggio e settore ospite con separazione rispetto agli altri settori; potenziamento delle vie di esodo dagli spalti (nuove scale), nuovi varchi di deflusso e aumento uscite di sicurezza.

A ciò si è aggiunta la realizzazione dell’impianto di climatizzazione (installazione di una centrale di generazione in area esterna e sezione frigorifera all’interno del locale centrale termica, riqualificazione di tutte le tubazioni, installazione di un nuovo quadro elettrico), per un importo di un milione, finanziato dalla Regione Umbria, che ha reso il PalaBarton impianto in grado di ospitare manifestazioni sportive internazionali, come accaduto per i recenti europei di volley maschile, oltre che garantirne la massima funzionalità del palazzetto nei mesi estivi.

Oltre agli interventi principali sopra descritti, sono state altresì aumentate le uscite di sicurezza che passano dalle precedenti 18 alle attuali 24 e potenziato il sistema di videosorveglianza tramite apposizione di 5 ulteriori telecamere. La struttura sportiva, pertanto, è oggi dotata di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso costituito complessivamente da 30 telecamere ad alta risoluzione, di cui 24 poste all’interno della struttura e 6 all’esterno.

Tra i progetti previsti per il futuro vi è anche quello di intervenire sulla curva (lato stadio) per alzarla portandola al livello degli spicchi e liberando, di conseguenza, spazi nella parte retrostante utili per le attività sportive. Una curva in parte retrattile (come quella opposta) per favorire l’installazione di palchi per concerti.

Sport traino per la promozione turistica

L’assessore regionale Paola Agabiti Urbani ha sottolineato come in un anno, grazie al lavoro degli uffici tecnici di Regione e Comune, è stato portato a termine questo intervento di riqualificazione, frutto di una importante sinergia tra istituzioni. Oggi la struttura, vista la sua vocazione polifunzionale, rappresenta un punto di riferimento per l’intera Umbria per eventi sportivi e non; quegli eventi – ha continuato – che la Regione ha deciso di sostenere convintamente (1 milione di euro) puntando con forza anche sulla riqualificazione degli impianti (bando per 15 milioni) vista l’importanza che lo sport riveste per i cittadini ed i giovani in particolare. Gli eventi sportivi, peraltro, rappresentano un traino per la promozione turistica con ricadute fondamentali sia per le città che le ospitano che per l’intera regione. Ecco perché la Regione Umbria ha deciso di investire tanto sulla promozione.

Dal volley al karate e a Ligabue

L’assessore Clara Pastorelli ha confermato che sul PalaBarton è stato compiuto un grande sforzo in sinergia con Regione e Fipav Umbria per ammodernare l’impianto ed ospitare l’evento internazionale dell’Europeo di volley. Il palazzetto, struttura indoor per eccellenza dell’Umbria, è oggi un punto di riferimento non solo per tanti sport (in primis la pallavolo) ma anche per grandi eventi sportivi e non di livello nazionale ed internazionale (arti marziali, concerti).

In futuro, grazie a quanto è stato fatto, l’impianto avrà ancor più una vocazione polivalente ed accogliente, sia nei mesi invernali che estivi. A tal proposito l’assessore ha annunciato con soddisfazione che nel giugno 2024 Perugia sarà capitale europea del karate e sede dei concerti di Ligabue. “Insomma – ha detto Pastorelli – abbiamo oggi un impianto rinnovato pronto a crescere di livello nell’offerta sportiva ed extrasportiva divenendo punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale”.

La casa degli Azzurri

Il presidente del Comitato umbro della Fipav Giuseppe Lomurno ha spiegato c om l’idea di portare l’europeo a Perugia sia nata due anni ma è divenuta possibile solo grazie alla riqualificazione del PalaBarton voluta da regione e Comune. “In questa partita – ha commentato – siamo stati una squadra, anzi uno squadrone, riuscendo a lavorare insieme in tempi stretti per raggiungere un risultato che sembrava impossibile ma che Perugia merita pienamente”.

Il successo degli Europei

I dati degli europei hanno confermato il successo: nelle tre giornate sono stati quasi 9mila gli spettatori paganti, con la gara Italia-Serbia che ha fatto registrare il tutto esaurito. 175 le tv collegate ed 1,8 milioni di spettatori per Italia-Serbia con successo mediatico eccezionale.

Perugia per il futuro si candida a diventare tappa fissa delle nazionali italiane, maschili e femminili.

Chiudendo la conferenza stampa il sindaco Romizi ha voluto formulare alcuni ringraziamenti: in primis alla Sir Volley, per aver collaborato fattivamente alla redazione del progetto tecnico di ampliamento del palaBarton, e poi alla Fipav Umbria ed al presidente Lomurno per la passione con cui ha seguito i lavori e per la capacità nel riuscire ad organizzare la tappa dell’europeo. La stessa passione e capacità – ha continuato – con cui gli uffici comunali hanno lavorato. Il sindaco, dopo aver ricordato che il palaBarton in passato aveva già fruito di alcuni interventi migliorativi (curva retrattile, illuminazione, area hospitality, nuovo tabellone ecc.) ha confermato che ciò è frutto di una attenta programmazione che, pur in tempi difficili per le variabili a tutti note, ha consentito di restituire alle società sportiva, alla città ed alla regione un impianto rinnovato e funzionale.

Il ringraziamento finale è stato rivolto alla regione, nella persona dell’assessore Agabiti, per il supporto garantito ed all’assessore Pastorelli per la passione con cui ha sempre operato soprattutto sul tema dell’impiantistica sportiva.

In conclusione l’assessore Pastorelli nel ringraziare tutti i componenti dell’U.O. impianti sportivi, partendo dal dirigente Felici e dal funzionario Giacomo Capone, ha riferito che