Il MODO di Orvieto partecipa all'International Museum Day - Tuttoggi

In occasione dell'International Museum Day, il MODO di Orvieto ospiterà le Associazioni della città per una visita guidata.

Anche l’Opera del Duomo intende far conoscere il potenziale del museo MODO, profondamente connesso con l’identità culturale di Orvieto.

In occasione dell’International Museum Day, infatti, l’Opera del Duomo si unirà a migliaia di musei di tutto il mondo, e mostrerà il MODO come luogo: di cambiamento in termini di sostenibilità, nei confronti dell’ambiente e dell’economia; di innovazione, grazie alla fruizione digitale; di accessibilità, nella sfida alle barriere di qualsiasi tipo.