Il Medioevo rivive lungo le vie di Monte Castello di Vibio

Tutto pronto per l’atteso appuntamento con il “Banchetto Medievale” fissato a Monte Castello di Vibio, domenica 12 agosto. I volontari della Pro-Loco stanno lavorando da tempo all’organizzazione di questo evento, che anche se si svolge in una sola giornata fino a tarda notte, viene ogni anno arricchito di particolari, scene di vita medioevale, lotte e giochi popolari tra le Contrade del paese.

In effetti Monte Castello di Vibio, per la sua struttura non ha bisogno di tanti trucchi per ritornare al Medioevo, e così ci si dedica più alla ricerca di eventi storici di quel tempo, attraverso l’antico Statuto Comunale del 1516 (la prima stesura è certamente precedente). In esso si trovano tanti spunti e come allora, anche oggi le piazze sono il centro della vita sociale.

Nel pomeriggio il Corteo storico sfilerà per le vie del paese e questa è l’occasione più attesa soprattutto per i piccoli che si potranno vestire come i loro piccoli antenati. Saranno rievocati momenti storici come il giuramento del Podestà ed altri personaggi storici legati a questo paese e si svolgeranno giochi popolari, lotte ed altri divertimenti, in attesa di vedere l’esibizione degli sbandieratori. Numerosi saranno anche gli espositori che renderanno più accogliente l’antico borgo, capaci di attrarre le curiosità dei tanti appassionati del genere.

Poi dalle 20,00 il grande “Banchetto Medioevale” che sarà servito nelle piazze principali del paese. Il Menù propone una serie di portate dall’antipasto al dolce, rigorosamente prese dal vecchio ricettario montecastellese, gustare il vino e danzare fino a tarda notte. In caso di maltempo la cena si svolgerà lunedì 13 Agosto sempre alle ore 20,00.

La Pro-Loco sin da ora desidera ringraziare tutti coloro che a vario titolo, rubando del tempo ai propri affetti, si è reso disponibile per allestire la manifestazione, in particolare la Confraternita dell’Addolorata con la quale abbiamo stretto una proficua collaborazione, sempre pronta a rispondere con generosità quando si tratta di fare il bene della comunità, ed augura ai visitatori che attraverso questa giornata, vissuta con il sapore antico, faccia germogliare nei loro cuori il

desiderio di tornare.

Certo, fra tante manifestazioni del genere, è sempre difficile distinguersi, ma ormai l’appuntamento a Monte Castello di Vibio, rappresenta il fulcro di tante iniziative che si snodano durante il corso dell’anno, grazie all’alto senso civico dei suoi pochi abitanti e al valore del volontariato, risorsa inesauribile di questa comunità.

