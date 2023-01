Il maresciallo capo Riziero Orsini in pensione, il sindaco lo ringrazia

"Soprattutto in questo ultimo periodo particolarmente difficile, ha dimostrato sempre disponibilità e attenzione verso le problematiche che hanno colpito il nostro territorio"

Doppia festa per il maresciallo capo dei carabinieri forestali Riziero Orsini, che nei giorni ha compiuto 60 anni e che va in pensione. Di Norcia ed in forze a Cascia, il comandante della stazione del nucleo forestale è stato ringraziato in queste ore pubblicamente dall’amministrazione comunale della città di Santa Rita per la sua attività professionale a sostegno del territorio e della cittadinanza.

Il Comune guidato da Mario De Carolis, infatti, in una nota ringrazia e saluta il maresciallo capo Riziero Orsini “per il suo lavoro e impegno svolto in questi anni. Ha prestato servizio in qualità di comandante, svolgendo la sua attività di carabiniere forestale in Valnerina dal 1992 ad oggi e dal 2013 presso la locale stazione. Soprattutto in questo ultimo periodo particolarmente difficile, – ricorda l’amministrazione comunale – ha dimostrato sempre disponibilità e attenzione verso le problematiche che hanno colpito il nostro territorio”.