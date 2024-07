Il leader che si fingeva leader, trasforma il tuo ruolo in azienda - Tuttoggi.info

Questa strategia non è basata su un vuoto gioco di ruolo, ma su una solida teoria psicologica: il comportamento influenza il pensiero

Nell’era moderna, diventare un leader autentico può sembrare una sfida impossibile. Ma cosa succederebbe se ti dicessi che fingere di essere un leader può effettivamente trasformarti in uno vero? Sembra assurdo, vero?

Un interessante caso studio suggerisce che, fingendo di essere un leader, si possano sviluppare le competenze necessarie per diventarlo veramente. Non è magia, è psicologia.

C’era una volta un giovane dipendente in una azienda di medie dimensioni. Il suo principale incarico era quello di gestire operazioni e risolvere problemi quotidiani, un po’ come un supereroe aziendale. Tuttavia, aspirava a ruoli di leadership più strategici, ma ogni volta che ci provava, sentiva di essere un impostore.

Un giorno, il giovane decise di adottare un approccio diverso. Invece di riflettere troppo sulla sua autenticità, iniziò a comportarsi come se fosse già un leader di successo. Partecipava a riunioni strategiche, faceva proposte audaci e cercava di influenzare decisioni importanti. Nonostante all’inizio si sentisse fuori posto, continuò a “recitare” il suo ruolo.

Questa strategia non era basata su un vuoto gioco di ruolo, ma su una solida teoria psicologica: il comportamento influenza il pensiero. Adottando comportamenti da leader, il dipedente iniziò a vedere se stesso come tale. E non solo lui; anche i suoi colleghi e superiori cominciarono a percepirlo come un leader. Le sue azioni iniziarono a produrre risultati tangibili, migliorando il morale del team e portando innovazioni significative.

Alla fine, il giovane si rese conto che, fingendo di essere un leader, aveva sviluppato le competenze e la fiducia necessarie per esserlo veramente. Non si trattava più di fingere; era diventato autentico nel suo nuovo ruolo. Il segreto era stato nel superare la paura dell’inautenticità e abbracciare il cambiamento attraverso l’azione.

Fingere di essere un leader può sembrare strano, ma può trasformarti in un vero leader. Non avere paura di sembrare un impostore; agisci come il leader che vuoi diventare e lascia che il resto segua.