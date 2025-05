Il Judo Fijlkam dell'Umbria riparte con il presidente Camilli: "Collaborazione tra club e comitato le priorità" - Tuttoggi.info

PERUGIA – E’ entrata nella seconda parte la stagione sportiva 2024-2025 per il judo umbro. Una stagione che alla nostra regione sta riservando tantissime soddisfazioni. Soddisfazioni che dietro nascondono un grande lavoro, un lavoro certosino fatto dai club regionali, ma anche dal comitato di settore della Fijlkam, una qualità importante confermata anche dalla rielezione, nel mese di marzo, del presidente del comitato regionale Andrea Arena e del presidente del settore judo regionale Robertino Camilli. “Si avvia un nuovo quadrienno – commenta Camilli – che ci vedrà impegnati nel tentare di far crescere ancora il nostro movimento regionale, che nel periodo post Covid si è rimesso in moto, a mio parere, in modo più che dignitoso. Gli atleti umbri hanno avuto risalto a livello nazionale ed internazionale dimostrando che anche la nostra regione può dire la propria”.

Una regione quanto mai compatta, come si vede anche ai raduni regionali: “L’ultimo dei quali c’è stato sabato 12 aprile, ed ha visto una ottima partecipazione, nonostante la concomitanza di eventi agonistici nelle regioni vicine, la partecipazione aperta dalle categorie Ragazzi, sino ai Master permette ai ragazzi della regione di potersi confrontare con chi ha esperienze diverse e di crescere. A questo proposito mi preme ricordare la riconferma di Dario Dionisi come Commissario Tecnico Regionale, e la nomina di Alessandro Binucci a Responsabile del Centro Tecnico Regionale. Alessandro prende il posto di Stefano Poeta, che ringrazio con tutto me stesso per il lavoro fatto e per quanto ci ha dato nello scorso quadrienno”.

Quali sono i progetti nell’immediatezza del comitato judo?

“Continuare in primis con i raduni regionali, abbiamo ancora quello di Maggio da effettuare, poi, a fine giugno, è previsto il ritorno dello Stage Centro Italia, previsto per dal 27 al 29 giugno, e che avrà come docente Girolamo Giovinazzo. Inoltre stiamo attivando il corso di formazione tecnici regionale e quello per i passaggi dei dan. Inoltre a breve verrà reso noto tutto l’organigramma dello staff regionale del settore judo, il tutto volto ad un lavoro di progettualità e collaborazione tra il Comitato e i club”.