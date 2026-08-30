Il Grifo si fa ribaltare, poi trova il pari con Sabbatani (2-2) | Pagelle - Tuttoggi.info

Il Grifo va in vantaggio, si rilascia rimontare in 10 minuti e nel finale acciuffa il pari con Sabbatani. Finisce 2-2 al “Benelli” tra Vis Pesaro e Perugia, al termine di una partita combattuta, con belle giocate ma anche diverse ingenuità difensive, da una parte e dall’altra.

Grifo cinico nel primo tempo, con la rete di Quirini che arriva al termine di una bellissima azione, da sinistra verso destra. Il Perugia dà l’impressione di poter colpire ancora quando si spinge in avanti. Ma a inizio ripresa in poco più di 10 minuti la Vis Pesaro la ribalta, sfruttando pericolose amnesie sui palloni arrivati in area dalla destra.

Diana azzecca i cambi, con Cortesi che dà la giusta spinta e scocca il tiro che, complice l’indecisione di Guarnone, consente a Sabbatani di siglare il suo primo gol con la maglia del Grifo. Un gol che vale un punto pesante, in attesa degli ultimi due giorni di mercato.

La partita

La prima conclusione al 5′ è del Perugia con Canotto, che riceve in area da Sabbatani e prova a incrociare con il destro, strozzando troppo la conclusione.

Risponde la Vis con Di Paola che crossa colpendo il legno della porta difesa da Zelezny, ma l’arbitro aveva fermato tutto per un fallo in attacco.

Al 16′ Giovannini ha la palla del vantaggio in area, ma Quirini con un prodigioso intervento in tuffo lo mura di petto.

Due minuti dopo la Vis si gioca la card FVS per un tocco del pallone con la mano sinistra da parte di Sabbatani nella propria area. Le immagini mostrano chiaramente che la sfera tocca prima il ginocchio dell’attaccante, che fa di tutto per togliere il braccio.

Al 20′ il Perugia passa in vantaggio: Cavallini e Canotto scambiano sulla sinistra, l’esterno mette in area un ottimo pallone sul quale arriva dalla parte opposta Quirini, che insacca di testa.

Al 36′ rischia il Grifo: sul corner calciato da Di Paola, Tonucci si ritrova tutto solo in area e schiaccia di testa davanti a Zelezny, che d’istinto respinge e salva il risultato. Sul ribaltamento di fronte Canotto va in percussione solitaria e calcia di destro dal limite, mandando il pallone non lontano dall’incrocio dei pali.

Dopo appena un giro di orologio nella ripresa la Vis Pesaro trova il pari con l’ex Grifone Nicastro, che sul cross di Di Paola dalla sinistra sovrasta di testa Tozzuolo e batte Zelezny. Nicastro non esulta per rispetto ai suoi ex tifosi, che hanno riempito il settore ospiti.

All’8′ Carriero intercetta il pallone a metà-campo e arriva a calciare, costringendo il portiere di casa a rifugiarsi in angolo.

Ma all’11’, ancora su un cross dalla sinistra di Di Paola, la difesa del Perugia si fa trovare impreparata, consentendo a Gambino di siglare la rete del vantaggio dei padroni di casa.

Al 18′ ancora Giovannini pericoloso, ma questa volta calcia alto sopra la traversa.

Diana prova a cambiare l’inerzia della gara, mandando in campo Langella e Cortesi. Ma è ancora Giovannini, di testa, a mettere un brivido ai tifosi del Perugia.

Ancora Gambino in contropiede supera Zelezny, autore di un’uscita spericolata fuori dall’area, ma scivola al momento di calciare.

Al 34′, sul tiro improvviso di Cortesi, Guarnone respinge corto e Sabbatani è più lesto di tutto a infilare per la prima rete con la maglia del Grifo!

Nel finale il Perugia prova a vincerla, con i nuovi innesti operati da Diana. Che nel recupero si gioca la card FVS, chiedendo il rosso, al posto del giallo, per un fallo di Sabbatani. L’arbitro non cambia idea e sulla punizione Langella impegna Guarnone.

Sull’ultimo pallone messo nell’area della Vis si avventa il solito generoso Tozzuolo, che però non riesce a imprimere la giusta forza di testa.

Finisce così 2-2 al “Benelli”, al termine di una partita piacevole, con i Grifoni che hanno sofferto l’ottimo avvio di secondo tempo dei padroni di casa e poi nel finale sono riusciti a riacciuffare il pari. Una vittoria avrebbe proiettato i biancorossi di Diana da soli in testa alla classifica. Ma è un punto che il Perugia può tenersi stretto.

Tabellino e pagelle

VIS – PESARO – PERUGIA 2-2

20′ pt Quirini, 2′ st Nicastro, 11′ st Gambino, 34′ st Sabbatani

VIS PESARO: 16 Guarnone 5, 3 Barranco 5 (1′ st 2 Conti 6), 5 Tonucci 5.5, 9 Nicastro 7, 10 Di Paola 8, 20 Giovannini 7.5, 24 Berengo 6, 36 Bailo 6, 45 Giorgini 6, 55 Mariani 6, 77 Dell’Aquila sv (26′ pt 80 Gambino 6.5). All. Gennari 6. A disp.: 1 Piersanti, 22 Mariani, 4 Nina, 6 Tomassini, 14 Ascione, 21 Vaccaro, 23 Beghetto, 27 Sculli, 28 Rigione, 30 Maucci, 33 Pompilio, 71 Tavernaro, 90 Lari.

PERUGIA: 1 Zelezny 6, 4 Tozzuolo 5, 8 Ladinetti 6 (25′ st 72 Cortesi 6.5), 9 Sabbatani 7, 10 Canotto 6 (42′ st 19 Dottori sv), 14 Quirini 6.5, 20 Carriero 6.5 (38′ st 15 Papazov sv), 23 Megelaitis 5.5, 28 Riccardi 5, 39 Cavallini 6 (38′ st 11 Borsoi sv), 77 Kabashi 6 (25′ st 33 Langella 6.5). All. Diana 6. A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 5 Stramaccioni, 6 Angeli, 17 Barberini, 26 Seha, 27 Agnissan, 31 Conti, 71 Rondolini.

ARBITRO: Terribile Sez. Bassano del Grappa

ASSISTENTI: Di Meio di Napoli e Nicodemo di Sapri

IV UFFICIALE: Sacchi di Macerata

OPERATORE FVS: Galieni di Ascoli Piceno

NOTE: spettatori 2.092 di cui 560 ospiti (810 abbonati)