Il film “1472-2022. La Comedia di Foligno” presentato a Roma - Tuttoggi

Dopo la proiezione del film si è tenuta l’esibizione pianistica dei compositori della colonna sonora: Vittorio e Michelangelo Nocenzi, del Banco del Mutuo Soccorso.

“Foligno è stata davvero protagonista della serata – ha detto l’assessore Giuliani – il pubblico ha avuto modo di conoscerla non solo attraverso le immagini del film, che è stato girato per la maggior parte nel centro storico e nei palazzi di Foligno, ma anche attraverso il video promozionale della città e numerose foto che sono state esposte in sala”.

Molto soddisfatto della collaborazione con la Società Dante Alighieri l’assessore Barili: “Le numerose iniziative che stiamo promuovendo insieme a questa prestigiosa istituzione ci permettono di accreditare sempre di più Foligno quale città dantesca, valorizzando il ruolo culturale della città a livello nazionale e internazionale. Dopo questa presentazione romana, il film sarà proiettato nelle sedi numerose sedi della Società Dante Alighieri diffuse in tutto il mondo, permettendo di dare a Foligno e al suo ruolo nella storia dellla stampa una grande visibilità”.