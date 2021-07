Il Cosenza ripescato in B, ma il Chievo prova col Tar

Il Coni boccia il ricorso dei veneti, che ora provano con la giustizia amministrativa | Festeggiano i calabresi dell'ex grifone Goretti

Chievo escluso dalla Serie B, in cui viene ripescato il Cosenza. Questo il verdetto che mette un nome nella casella del calendario della Serie B al momento del sorteggio coperta da una X.

La decisione è stata ufficializzata lunedì sera dal Collegio di garanzia del Coni. Alla squadra veneta si imputano ritardi nel pagamento della rateizzazione delle tasse arretrate non versate.

Festa a Cosenza

Festa in Calabria, con la squadra del direttore sportivo ex grifone Goretti, lo scorso anno retrocessa, che vede la Serie B, assegnata martedì.

Il Chievo fa ricorso al Tar

Anche se ancora il capitolo iscrizioni non è concluso. Il Chievo ha infatti annunciato di volersi appellare alla giustizia amministrativa ordinaria, facendo ricorso al Tar del Lazio.

Questa la nota della società: “L’A.C. ChievoVerona prende atto della decisione del Collegio di Garanzia del CONI e annuncia l’intenzione di impugnare tale decisione presso il TAR del Lazio per difendere i propri diritti, ribadendo di aver sempre operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22″.

Una strada che, in caso di giudizio favorevole al Chievo, potrebbe anche portare ad una Serie B a 21 squadre, con la necessità a quel punto di riformulare i calendari inserendo due partite in più per ciascuna formazione.

Il calendario della Serie B

In base al sorteggio, da calendario le umbre affronteranno il Cosenza (o il Chievo, in caso di riammissione) in queste giornate: il Perugia il 18 settembre (con ritorno il 5 febbraio) e la Ternana il 18 ottobre (con ritorno il 13 marzo).

I verdetti in C

In Serie C “spariscono” Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese. Si salva soltanto la Paganese. Attendono i ripescaggi Lucchese, Latina, Siena, Fidelis Andria, Fano o Pistoiese.