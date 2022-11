Il Comune di Montefalco incontra i cittadini sulla sicurezza pubblica - Tuttoggi

Giovedì 3 novembre i rappresentati di Polizia stradale e locale daranno suggerimenti per prevenire furti e truffe

Giovedì 3 novembre alle 18 si terrà a Montefalco un incontro al teatro San Filippo Neri sul tema della sicurezza pubblica. Insieme al sindaco di Montefalco Luigi Titta ne parleremo Adriano Felici, dirigente del commissariato di Polizia stradale di Foligno e il capitano della Polizia locale di Montefalco Jean-Pierre Polveri.

“La sicurezza – fanno sapere dall’amministrazione comunale – è un bene primario che permette un sereno svolgimento delle proprie attività, consente ai genitori di dare ai figli maggiore autonomia e alle donne percorsi, anche di vita, più protetti. Oggi anche per effetto di una situazione economica sfavorevole che sta interessando non soltanto l’Italia, mentre sono diminuiti alcuni tipi di reato assistiamo purtroppo ad aumenti di furti e rapine nelle abitazioni. A destare preoccupazione è anche l’aumento di truffe ai danni di persone anziane. La cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro per ricevere dagli esperti suggerimenti per la prevenzione dei fenomeni di furti nelle abitazioni e delle truffe alle persone anziane”.