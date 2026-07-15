 Il Comune di Marsciano ha un'assistenza virtuale: arriva Luigi - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Il Comune di Marsciano ha un’assistenza virtuale: arriva Luigi

Redazione

Il Comune di Marsciano ha un’assistenza virtuale: arriva Luigi

Mer, 15/07/2026 - 13:33

Condividi su:

Il Comune di Marsciano ha introdotto da alcuni giorni all’interno del proprio sito web istituzionale, www.comune.marsciano.pg.it, un nuovo strumento digitale pensato per facilitare l’accesso alle informazioni e ai servizi dell’ente: l’assistente virtuale Luigi, un avatar che accoglie gli utenti e li guida nella consultazione dei contenuti online presenti nel sito.

Luigi è in grado di fornire indicazioni sugli orari degli uffici, orientare i cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali, supportare nella ricerca della modulistica, ricordare scadenze e procedure, dare informazioni sulle attività istituzionali. L’interazione può avvenire sia tramite testo che tramite voce, con un’esperienza che simula il dialogo con una persona reale.

Il servizio è attualmente in fase sperimentale: ciò significa che, pur essendo già operativo, potrebbe talvolta mostrare incertezze o fornire risposte non pienamente accurate. Il Comune continuerà a monitorarne il funzionamento e a migliorarne progressivamente le prestazioni.

La scelta del nome Luigi rappresenta un omaggio a Luigi Salvatorelli, figura di grande rilievo culturale e civile per Marsciano e per l’Italia, alla quale l’amministrazione ha voluto dedicare questo nuovo strumento di innovazione e servizio alla comunità.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Trasimeno

Polvese, per un mese e mezzo la Provincia attiva un servizio gratuito e garantisce i collegamenti

Orvieto

All’ospedale di Orvieto eseguito primo impianto regionale di neuromodulazione sacrale

Trasimeno

Un gioiello del Trasimeno torna al suo splendore: parte il restauro del Castello di Isola Maggiore

in umbria

gli ultimi pubblicati

Todi

Il Comune di Marsciano ha un’assistenza virtuale: arriva Luigi

Città di Castello

Dal 17 luglio riapre il Roccolo con musica e attività “Un bene di tutti”

Perugia

Solomeo torna al Rinascimento:dieci giorni di storia, spettacoli e tradizione nel borgo umbro

Foligno

Anziana raggirata con la “tecnica delle monetine” nel parcheggio del supermercato, tre denunce

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!