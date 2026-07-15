Il Comune di Marsciano ha un'assistenza virtuale: arriva Luigi - Tuttoggi.info

Il Comune di Marsciano ha introdotto da alcuni giorni all’interno del proprio sito web istituzionale, www.comune.marsciano.pg.it, un nuovo strumento digitale pensato per facilitare l’accesso alle informazioni e ai servizi dell’ente: l’assistente virtuale Luigi, un avatar che accoglie gli utenti e li guida nella consultazione dei contenuti online presenti nel sito.

Luigi è in grado di fornire indicazioni sugli orari degli uffici, orientare i cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali, supportare nella ricerca della modulistica, ricordare scadenze e procedure, dare informazioni sulle attività istituzionali. L’interazione può avvenire sia tramite testo che tramite voce, con un’esperienza che simula il dialogo con una persona reale.

Il servizio è attualmente in fase sperimentale: ciò significa che, pur essendo già operativo, potrebbe talvolta mostrare incertezze o fornire risposte non pienamente accurate. Il Comune continuerà a monitorarne il funzionamento e a migliorarne progressivamente le prestazioni.

La scelta del nome Luigi rappresenta un omaggio a Luigi Salvatorelli, figura di grande rilievo culturale e civile per Marsciano e per l’Italia, alla quale l’amministrazione ha voluto dedicare questo nuovo strumento di innovazione e servizio alla comunità.