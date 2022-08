Le offerte entro il 26 agosto: i bandi integrali e le informazioni

Il Comune dà in concessione sei negozi nel centro storico. I locali, con destinazione d’uso a negozio, sono quattro in piazza Matteotti, uno in via Marconi e uno in via Sant’Ercolano.

Pubblicati gli avvisi, visionabili integralmente al link https://www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi.