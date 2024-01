Il Comitato per Davide Piampiano si presenta con una ricca giornata di eventi l'11 gennaio - Tuttoggi.info

Appuntamento a Palazzo Bernabei

“Innovazione digitale e turismo: dalla visione di Davide un progetto per la formazione turistica” è il titolo della prima iniziativa ufficiale del Comitato per Davide Piampiano prevista per l’11 gennaio 2024 a Palazzo Bernabei ad Assisi.

Il convegno di studi è organizzato dal Corso EMT e sarà l’occasione per la presentazione ufficiale del Comitato. Appuntamento alle 9.15 con l’apertura dei lavori introdotta da Maurizio Oliviero, Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, da Fra Marco Moroni, Padre Custode del Sacro Convento di Assisi e da Marcello Signorelli, Direttore del Dipartimento di Economia di Unipg, alla presenza tra gli altri del sindaco di Assisi Stefania Proietti.

Alle 10 i lavori proseguiranno con Tavola rotonda sul tema: “Metaverso e Intelligenza artificiale: sarà un nuovo turismo?” e, dopo un coffee break, “Quale futuro per la formazione turistica?”, che vedrà ospiti tra gli altri Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Simone Fittuccia, Presidente di Federalberghi Umbria e Ilaria Baccarelli, Presidente di Confindustria Alberghi Umbria.

La presentazione ufficiale del “Comitato per Davide Piampiano” avverrà alle 12, quando la famiglia i membri del comitato ricorderanno Davide, la sua vita, le sue ambizioni e il suo sogno di innovare il turismo partendo da Assisi; come anticipa il padre di Davide, Antonello Piampiano, Comitato sta già procedendo all’acquisto di alcune apparecchiature – – sei visori Meta Quest 3 e di uno scanner 3D – che sono necessarie agli studenti e di cui l’Università di Perugia non è dotata.

La giornata continuerà poi con l’intervento “Laboratorio informatico Davide Piampiano: una palestra virtuale per il futuro del turismo”, seguiranno le conclusioni con Fabio Forlani, Presidente del Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo di Unipg, l’ Amministratore delegato ENIT Ivana Jelinic e all’Assessore Regione Umbria a Turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio Paola Agabiti.