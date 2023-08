Il cinema Made in Umbria protagonista all’estero

Riconoscimenti per la pellicola "Fratelli Ferretti contro Real Madrid", Galgano (Blu): indispensabile far crescere anche il settore del cinema umbro

Il cinema perugino protagonista all’estero. Il film “Fratelli Ferretti contro Real Madrid” per essere stato selezionato per le kermesse “Aurora film festival” (Italia) e “Lulea film festival” (Svezia), dopo l'”International tour film festival”.

“Un risultato ancora più ragguardevole – commenta Adriana Galgano (Blu) – se pensiamo che alla realizzazione del film hanno contribuito maestranze e professionisti umbri, elemento che era alla base dell’intero progetto”.

“È una comprova – prosegue – che anche in Umbria possono realizzarsi progetti cinematografici di qualità, e che quindi con sostegni e formazioni adeguate, si possa dare seguito ad una fiorente produzione locale, che siamo sicuri raccoglierà frutti prestigiosi. Anche e soprattutto a tale finalità è bene che la Umbria Film Commission lavori alacremente, facendo conoscere al mondo le potenzialità e la bravura dei nostri territori anche nell’arte del cinema”.

“A questo proposito – è l’appello di Adriana Galgano – chiediamo che, rispetto all’anno scorso, la Regione sia più veloce ad uscire con il Film Fund e che preveda una categoria riservata a chi ha la sede legale in Umbria. Ottimo finanziare produzione esterne all’Umbria ma indispensabile anche far a crescere il settore del cinema anche in Umbria. Tanto più che l’abbiamo professionalità che emergono all’estero come il caso del Film ‘Fretelli Ferretti contro Real Madrid’ dimostra”.

Il film

Fratelli Ferretti contro Real Madrid è una commedia diretta da Roberto Costantini, coadiuvato nella sceneggiatura da Luca Labarile, ambientato nella provincia di Perugia.

Protagonista è Achille (Rodolfo Mantovani), un insegnante di acqua gym, ex sportivo professionista, che a 43 anni sogna di tornare ad essere un campione, non importa in quale sport. E con il fratello Ferruccio (Daniele Ridolfi), che non vede da 18 anni, sceglie il minigolf per tornare a formare la squadra dei Fratelli Ferretti.