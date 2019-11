Il centro sociale e culturale di Cannara e il Circolo di Lettura in prima linea per l’inclusione

Il centro sociale e culturale di Cannara, presieduto da Paola Ciotti coadiuvata da un consiglio particolarmente attivo, rappresenta una delle realtà associative principali della comunità cannarese distinguendosi nell’organizzazione di un calendario di attività socioculturali rivolte a tutte le fasce di età.

Da oltre un anno è attivo all’interno del centro il Circolo di Lettura, molto vivace nell’allestire eventi che coinvolgono la cittadinanza, le altre associazioni e le scuole.

Dall’incontro di queste due belle realtà, basate esclusivamente sul volontariato, é nata l’idea del progetto”Insieme attraverso l’italiano”, progetto che si è aggiudicato il secondo posto, per il Centro Italia, nel bando Ancescao ottenendo così anche il finanziamento per la realizzazione del progetto stesso.

‘Insieme attraverso l’ italiano”verrà presentato ufficialmente sabato 2 novembre alle ore 17.30 presso l’auditorium San Sebastiano.

Il progetto prevede un corso di italiano per cittadine straniere residenti a Cannara articolato in 15 incontri serali presso la sede del centro sociale. Il corso è stato pensato come occasione di incontro, confronto e scambio culturale allo scopo di favorire l’integrazione e l’inclusione.

Il corso prevede dieci incontri con l’insegnante di lingua italiana, 3 incontri di cineforum con le volontarie del circolo, 1 incontro sui giochi di parole a cura di Strabismi e Free Time, 1 incontro o meglio una festa conclusiva con serata conviviale e degustazione di ricette tipiche italiane e dei paesi delle cittadine partecipanti al corso.

Il progetto é stato presentato in collaborazione con il Comune di Cannara, l’associazione culturale Strabismi e l’associazione Free Time. Il Centro Sociale e il Circolo di lettura aspettano tutti per questo importante momento di socializzazione della comunità cannarese.

