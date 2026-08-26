Il “cammino 888” arriva ad Assisi, 8 donne cantano San Francesco - Tuttoggi.info

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Il “cammino 888” arriva ad Assisi, 8 donne cantano San Francesco

Redazione

Il “cammino 888” arriva ad Assisi, 8 donne cantano San Francesco

Mer, 26/08/2026 - 08:32

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Giungeranno ad Assisi il 26 agosto prossimo le protagoniste del “Cammino 888 – Le donne cantano San Francesco. Un percorso di voci, pace e libertà”, partite da Grazie di Curtatone (Mn) lo scorso 17 agosto, per raggiungere l’Umbria e la città di san Francesco, dopo aver attraversato Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. La Collettiva 888 – composta da 8 artiste, in cammino insieme in occasione degli 80 anni del primo voto delle donne e a 800 anni dalla morte del patrono d’Italia, in una staffetta simbolica per promuovere i valori della pace, della fraternità, dell’inclusione e della speranza – arriverà alle ore 19.00 davanti all’abbazia di San Pietro.

Qui si terrà l’appuntamento conclusivo del loro percorso di circa 376 chilometri, durante il quale hanno proposto originali performance artistiche tra sacro e profano, nel segno dei temi Cantico delle Creature, fra memoria popolare, canti e spiritualità. L’iniziativa Cammino 888 è stata promossa dalla Città di Curtatone, con cui Assisi ha siglato un accordo di collaborazione per la realizzazione della manifestazione “Francesco nell’arte dei Madonnari”, che dal 28 al 30 agosto prossimi porterà artisti di strada da tutto il mondo sulla piazza inferiore della Basilica di San Francesco per una maxi opera collettiva e 40 individuali in onore del Poverello, nell’ottavo centenario della morte. Dopo essere passate anche a Città di Castello e a Gubbio, mercoledì davanti all’abbazia di San Pietro, le otto donne proporranno la loro originale performance artistica e da Assisi rilanceranno il loro messaggio di pace e speranza.

LE OTTO ARTISTE DEL “CAMMINO 888”

Le otte donne del “Cammino 888” hanno un legame comune con musica, canto, danza, teatro, fotografia e tradizioni popolari. Il gruppo è composto da Marta Mazzocchi, da Melegnano (MI), è musicista e madonnara, appassionata di musica e cultura popolare; Asmara Bassetti, da Torremezzo di Falconara Albanese (CS), lavora nell’ufficio stampa e ama raccontare territori e tradizioni; Giulia Dabalà, da Losanna (Svizzera), è musicista e cantautrice, con la voce al centro della sua ricerca artistica; Margherita Frau, da Sassari, è attrice e cantautrice, legata alla musica popolare e alle tradizioni sarde; Elisa Guarraggi, da Alessandria, è attrice, cantante e autrice, impegnata nella valorizzazione dei canti di tradizione orale; Viola Marielli, da Sassari, è attrice e studia i canti tradizionali sardi, tra teatro, rito e comunità; Sonja Kieser, da Vienna (Austria), antropologa della musica, esplora gli spazi musicali sociali a stretto contatto con chi li vive; Sara Ubbiali, da Bergamo, è danzatrice e ricercatrice del movimento, delle danze e delle tradizioni popolari.

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