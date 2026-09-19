"In spiaggia non ci sono cacciatori...": tra ironia e appelli alla sicurezza, l'in bocca al lupo di Coletti (Federcaccia) - Tuttoggi.info

Ha scelto una spiaggia per rivolger un “in bocca al lupo” ai cacciatori, che si apprestano a vivere l’apertura della stagione venatoria, il presidente di Federcaccia Provinciale Perugia, Luca Coletti. “Cercavo cacciatori, ma non ne ho trovato uno: solo bagnanti” ha iniziato ironicamente il suo video, in riferimento alle polemiche politiche nazionali sulle nuove norme di riforma della legge 157, in fase di approvazione in Parlamento.

Dopo l’ironia, l’appello ai cacciatori, alla sicurezza, alla prudenza, al rispetto delle regole e delle altre persone che frequentano i boschi e la ruralità. “Il rispetto delle regole è la nostra priorità” ha detto Coletti, ricordando l’impegno di Federcaccia sia dal punto di vista culturale, sia attraverso la formazione.

Invitando ancora una volta i cacciatori a dimostrare la loro serietà e correttezza, anche per ribattere alle “falsità strumentali rivolte contro il nostro mondo”. Mentre invece, ha ribadito, il cacciatore svolge una funzione fondamentale nel controllo e nella tutela del territorio. Ed oggi ancora di più, con il rischio della Peste suina africana.