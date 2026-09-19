Tentano di introdurre droga in carcere a Poggioreale con un drone, due arresti - Tuttoggi.info

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Tentano di introdurre droga in carcere a Poggioreale con un drone, due arresti

ItalPress

Tentano di introdurre droga in carcere a Poggioreale con un drone, due arresti

Sab, 19/09/2026 - 14:03

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NAPOLI (ITALPRESS) – Dai vicoli di Barra alle strade di San Giovanni a Teduccio, fino ai grandi complessi popolari di Poggioreale, i Carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale hanno passato al setaccio la zona est della città, procedendo ad arresti, denunce ed al sequestro di quasi 3 chili di droga. In manette sono finiti un uomo di 40 anni, insieme a un 18enne di Boscoreale ed un 20enne di Salerno. Volevano fare entrare della droga in carcere utilizzando un drone. I carabinieri hanno notato e fermato il 40enne in via Marino di Caramanico. Gli altri due erano a bordo di un’auto parcheggiata. vbo/mca3
(fonte video: ufficio stampa Carabinieri)

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