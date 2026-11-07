I Notturni di Chopin al San Domenico di Foligno - Tuttoggi.info

Ancora il genio di Fryderyk Chopin protagonista del cartellone degli Amici della Musica di Foligno, alle ultime battute della stagione 2026. In scena “I Notturni di Chopin. Dentro le note”, una lezione concerto che domenica 8 novembre porterà all’Auditorium San Domenico, ore 17, il celebre pianista Roberto Prosseda – per la prima volta nella stagione folignate – che interpreterà, anche raccontandoli, quattro serie di Notturni. Prima dell’esecuzione, sarà infatti lo stesso musicista a guidare gli spettatori nella ricchezza emotiva di questa musica, il Notturno, che forse più di ogni altra identifica il genio chopiniano, luogo musicale per eccellenza, poetico e meditativo. Di grande intensità emotiva il programma prenderà avvio con Lento con gran espressione, Tre notturni op. 9, Tre notturni op 15, Due notturni op. 27, Due notturni op. 32. Pianista noto alle platee internazionali, Roberta Prosseda è tra i musicisti italiani più attivi e poliedrici che ha conquistato fama mondiale grazie all’incisione dell’integrale pianistica di Felix Mendelssohn, 10 CD (2005-2014), pubblicati in un unico cofanetto nel 2017 (“Mendelssohn Complete Piano Works”). Del 2026 il premio ICMA, International Music Award per il suo CD War Silence, con concerti per pianoforte e orchestra di autori italiani, giudicato miglior CD del 2025 per la categoria “Concertos”. Suona regolarmente con alcune delle più importanti orchestre del mondo, tra cui London Philharmonic, New Japan Philharmonic, Moscow State Philharmonic, Santa Cecilia, Filarmonica della Scala, Berliner Symphoniker. In Italia è ospite regolare dei maggiori Enti concertistici, tra cui l’Accademia di Santa Cecilia, il Teatro alla Scala, l’Unione Musicale di Torino, il Teatro la Fenice, l’Accademia Chigiana di Siena, il Teatro Comunale di Bologna. Con il pedal piano ha tenuto oltre 100 concerti e recital in teatri internazionali. Dal 2011 si esibisce infatti in pubblico anche il piano-pédalier, avendo riscoperto e presentato in prima esecuzione moderna vari brani di Alkan e il Concerto di Charles Gounod per piano-pédalier e orchestra. Suona utilizzando il Pinchi Pedalpiano System, strumento da lui stesso commissionato alla storica ditta Pinchi di Foligno, realizzato in fibra di carbonio con macchinari ad alta precisione a controllo numerico computerizzato. Altrettanto attivo come divulgatore musicale, è ideatore e co-autore di tre documentari televisivi prodotti da RAI e distribuiti internazionalmente. Per RAI5 ha realizzato il ciclo di lezioni-concerto “Dentro La Musica”. È direttore artistico e cofondatore del progetto “Donatori di Musica”. È attualmente direttore artistico di Cremona Musica International Exhibitions & Festival e del Patmos Music Festival, di cui è cofondatore. È attualmente direttore del Master di II Livello “Play & Rec” e del dottorato di ricerca Musica Pianistica Italiana presso il Conservatorio Venezze di Rovigo.

Per info e biglietti www.amicimusicafoligno.it











