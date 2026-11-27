Da quasi 25 anni protagonista delle ristrutturazioni e delle costruzioni edili nell’intera Emilia, la ditta conosce bene le difficoltà di lavorare con diversi fornitori. Committenti privati e pubblici faticano a tenere in ordine il cantiere, controllare consegne e materiali, garantire la sicurezza sul lavoro e il rispetto delle normative, coordinare le scadenze. Il general contractor è il referente unico incaricato di coordinare le diverse professionalità e attività coinvolte nel progetto edilizio, dalla pianificazione iniziale fino alla consegna dei lavori: obiettivo di Pirigrif è diventare un punto di riferimento per questo tipo di lavori. L’azienda opera dal 2002 sul territorio di Modena e province limitrofe, da Reggio Emilia a Bologna, da Ferrara a Parma, fino a Ravenna e Mantova.

Perché un general contractor gestisce in maniera più lineare i progetti edili

Realizzare un progetto di edilizia, che si tratti della costruzione di un nuovo edificio o della ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti, significa mettere insieme un gran numero di competenze e professionalità che non sempre sono note al committente. Oltre a professionisti come architetti, geometri, designer e artigiani, è necessario selezionare anche le giuste imprese per la fornitura dei materiali, per lo smaltimento dei rifiuti, per la gestione della sicurezza in cantiere. In alcuni casi, il committente si rende conto della vera portata di un progetto solo quando questo è in corso e affidare le diverse mansioni a ditte e professionisti si fa ancora più difficile.

Per questo motivo, il general contractor rappresenta un interlocutore strategico soprattutto nei progetti edili complessi, che richiedono il coordinamento di numerose professionalità. Si tratta di un professionista o una ditta che prende in carico l’intero lavoro, dalla progettazione al contatto con i fornitori, passando per tutte le fasi del cantiere e infine la consegna dell’edificio pronto. Nel caso di Pirigrif, l’affidabilità è assicurata. Ogni progetto viene affidato a professionisti dell’edilizia con una grande esperienza alle spalle, che hanno già gestito cantieri e coordinato progetti con diversi partner e collaboratori. Il committente può contare su un unico interlocutore per seguire l’avanzamento dei lavori, ricevere aggiornamenti e affrontare le diverse fasi del progetto con maggiore serenità.

Un vantaggio competitivo per i lavori pubblici e privati

Assumere un general contractor come Pirigrif significa ridurre i costi di gestione del cantiere. La ditta coordina i fornitori, organizza le diverse fasi del cantiere e monitora il rispetto delle tempistiche e delle procedure di sicurezza, nel quadro delle responsabilità previste dalla normativa. Così aumenta la certezza di avere un lavoro ben fatto nei tempi corretti. Gli imprevisti capitano, ma un general contractor sa gestirli in maniera efficiente, avvisando tempestivamente il committente, riorganizzando le attività e, quando possibile, programmando lavorazioni alternative per contenere i ritardi. Un notevole vantaggio sia per privati che per aziende e istituzioni, che possono programmare i lavori con maggiore serenità e più certezze.

Con oltre 20 anni di esperienza nella ristrutturazione, nella riqualificazione e nella costruzione di edifici, Pirigrif conosce a fondo le esigenze del settore. Sa come gestire gli imprevisti e ha una fitta rete di fornitori e collaboratori per assicurare uno sviluppo puntuale ed efficiente del progetto. Per Pirigrif ogni edificio ha una storia, che inizia nel momento in cui viene ideato ed entra nella mente dei tanti professionisti che lavoreranno alla sua realizzazione. Il naturale proseguimento è nella vita di chi lo abita, di chi si muove al suo interno ogni giorno, di chi ne fruisce. Un’edilizia che si basa sulle necessità del territorio e della comunità, ma anche e soprattutto delle persone.