I Love Spoleto, il gran finale si avvicina, in arrivo De Sica e Caparezza

Tornano gli appuntamenti con la kermesse estiva I Love Spoleto, organizzata dall’Associazione Culturale Entertainment e inserita all’interno del cartellone Le Quattro Stagioni – Spoleto D’Estate.

Dopo Giancarlo Giannini, i Kataklò e la grande danza portata in scena dalla Daniele Cipriani Entertainment, I Love Spoleto lascia il Teatro Romano, location delle sue indimenticabili serate di inizio estate, per gli ultimi due appuntamenti in calendario.

Sabato 25 Agosto sarà la volta di Christian racconta Christian De Sica, uno spettacolo unico creato per la suggestiva cornice di Piazza Duomo. L’amatissimo attore sarà accompagnato da una spumeggiante big band composta da 18 elementi guidati dal Maestro Marco Tiso, con al pianoforte il Maestro Riccardo Biseo. Gli incontri della sua vita, alcuni aneddoti esilaranti della carriera, i visi delle persone a cui ha voluto e vuole bene verranno allo scoperto così come i ruoli più veri interpretati da De Sica nel corso della vita: quello di figlio, di padre, di marito e artista con la sua verve e la sua contagiosa simpatia. A guidare questo viaggio sarà Pino Strabioli, giornalista, regista e attore che vestirà, per l’occasione, i panni di cerimoniere della serata.

L’ultimo appuntamento della stagione andrà in scena Venerdi 31 Agosto allo Stadio Comunale di Spoleto con l’attesissimo CAPAREZZA Prisoner 709 Tour. Ancora disponibili i biglietti e anche una speciale convenzione, stipulata con La Spoleto Norcia in MTB, che consentirà ai possessori del biglietto del concerto di partecipare alla Spoleto Norcia in MTB Family aggiungendo solo 1 euro in più.

Acquisto biglietti www.ticketitalia.com | Maggiori info su www.ilovespoleto.com

