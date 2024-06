I giochi e gli sport tradizionali nelle scuole perugine - Tuttoggi.info

Più di 350 studenti delle scuole della provincia di Perugia sono stati coinvolti nel progetto educativo, dedicato ai giochi e agli sport tradizionali, denominato “GST: Giovani, Scuola e Tradizione: dalla teoria alla pratica”.

L’iniziativa, svolta con la collaborazione dei dirigenti scolastici, ha coinvolto l’Asd Colle di San Martino e la Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, coinvolgendo diversi istituti scolastici tra il comprensorio di Bastia Umbra, con 8 classi, e quello di Perugia con ben 12 classi. Al progetto hanno aderito anche una trentina di docenti.

Il tecnico federale Figest, Giancarlo Pagiotti, nella sua duplice viste anche di presidente della Asd Colle di San Martino e di collaboratore della segreteria generale Figest, ha portato avanti un programma di attività molto ricco ed impegnativo che si è sviluppato dal mese di ottobre 2023 e fino a maggio 2024.

Come primo incontro il tecnico ha presentato la Federazione illustrando alcuni cenni di storia sui giochi più antichi per poi passare a presentare le attuali specialità che rappresentano un vero e proprio patrimonio storico culturale dell’Italia intera e che costituiscono un fort legame con i nostri genitori, nonni e bisnonni ma che sono anche un modo per avvicinare i giovani ad attività ricreative sane che creano unione, socializzazione, inclusione ed allontanano da tanti problemi della società moderna.

Diversi gli sport che hanno visto cimentarsi i ragazzi in partecipate gare a scuola: ruzzola, boccia su strada, freccette, morra, tiro con la balestra, birilli, ferro di cavallo, tiro alla fune, gioco della lippa, lancio del formaggio, ruzzolone, tiro con la fionda.

Nella giornata conclusiva del progetto “GST Giovani, Scuola e Tradizione: dalla teoria alla pratica”, accolta nella scuola Primaria di Bastia Umbra, hanno prestato la loro collaborazione anche altri tecnici Figest: per il tiro con la balestra Giuseppe Volpi, per il gioco del ferro di cavallo Mario Miseria, per il gioco della boccia su strada Marcello Miseria.

Alla splendida giornata con gli studenti ha collaborato anche lo studente di Scienze Motorie, Marco Tutarini, giovane tecnico Figest formatosi nel corso di tecnico di primo livello realizzato in collaborazione con l’Università di Perugia durante il progetto EufestTSG.

I dirigenti scolastici, molto entusiasti per l’iniziativa, hanno manifestato l’interesse a continuare la collaborazione.

Luogo: PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA