I funerali di don Formenton, uomo e prete schietto e coraggioso

Chi era don Gianfranco Formenton

Nato in Veneto il 13 marzo 1960, Gianfranco Formenton era stato ordinato presbitero dall’arcivescovo Antonio Ambrosanio il 16 luglio 1988.

Prima di guidare pastoralmente le comunità dell’Alta Marroggia a Spoleto, è stato parroco nella zona di Sellano (Forfi e Villamagina), dove ha vissuto e condiviso con quella gente la paura e la precarietà causate dal terremoto del 1997. Uomo e prete schietto, amante dell’essenziale e appassionato dei giovani, don Gianfranco ha sempre trovato rifugio sicuro nello sguardo del Cristo quattrocentesco di Villamagina.

Una vita accanto a generazioni di Scout, per i quali è stato guida ecclesiale sicura, personaggio forte, sincero e saggio. Fautore di una pastorale innovativa che potesse intercettare le persone di questo tempo, non ha mai avuto timore di essere anche bersaglio di critiche.

Sacerdote formato e informato, si è molto adoperato per l’ampliamento della chiesa di S. Martino in Trignano e per dare ai “suoi” giovani un oratorio: progetto realizzato grazie ai fondi della Conferenza episcopale italiana, a quelli della Diocesi e alla generosità dei parrocchiani.

Uomo di montagna, produttore anche di un’ottima grappa, ha sempre difeso con coraggio e determinazione i lavoratori in difficoltà ed ha consumato fiumi di inchiostro (anche digitale) per sensibilizzare la “sua” gente ad un’accoglienza umana e cristiana del forestiero.