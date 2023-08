I centri rafting replicano ai pescatori: sono loro ad avere troppi privilegi

Dopo l'appello delle associazioni della pesca sportiva alla Regione per limitare gli sport acquatici, i centri rafting chiedono a loro volta l'intervento della politica

Non è piaciuta al Coordinamento dei centri rafting la lettera con cui le associazioni della pesca sportiva chiedono alla Regione di regolamentare queste attività su fiumi e corsi d’acqua della Valnerina.

“Per poter svolgere la loro attività vogliono ridurre il numero dei turisti che vengono a fare sport all’aria aperta in Valnerina” scrivono i centri rafting. Che accusano: “Nella loro lettera all’assessore Morroni alcune associazioni di pescatori chiedono ipocritamente coesione sociale, mentre al contrario fomentano l’egoismo sociale, non tenendo minimamente conto delle esigenze economiche, sociali e demografiche delle comunità locali della Valnerina, che dalla navigazione turistica ricevono un importantissimo contributo economico”.

“Dicono di voler rispettare l’ambiente e per questo attaccano le attività della navigazione turistica – proseguono – fingendo di non sapere che nel 2009 l’Assessorato all’Ambiente certificò nella fase preliminare di Valutazione di Incidenza Ambientale che non c’era nessun impatto. Al contrario, uno studio dell’Università di Perugia dimostrò che nei tratti no kill la popolazione delle trote era in sofferenza a causa della pesca”.

E ancora: “Fingono di non ricordare che il regolamento sulla navigazione fu approvato a loro uso e consumo, dato che le associazioni di navigazione fluviale e del turismo furono estromesse dalla sua stesura, in contrasto con il parere del Consiglio delle autonomie locali, comuni e province, del 2007 che aveva giustamente richiesto di coinvolgerle”.

Interessi economici del territorio

“Mentre i centri rafting sostengono l’economia della Valnerina e di tutti gli altri territori della regione dell’Umbria – evidenziano ancora – per la pesca la regione spende centinaia di migliaia di euro l’anno (che vengono anche dalle tasse dei cittadini della Valnerina) per gli allevamenti di trote destinate ai ripopolamenti, per il personale regionale dedicato, per finanziare i no kill (50.000 euro l’anno solo per quello di Cerreto). Poverini, si lamentano per l’interferenza da parte dei turisti che li disturbano mentre loro pescano!! Non gli basta che 38 (!!) km di fiume siano loro riserva esclusiva con divieto assoluto di navigazione, non gli basta che prima delle 10.30 i gommoni non scendono in acqua nei soli tratti in cui si naviga (per un totale di 23,5 km). No, loro vogliono mettere una tassa ai turisti e vogliono ridurre pure il loro numero. E se ciò significa togliere posti di lavoro per i giovani che lavorano nei centri rafting (stimati in 130-140), ridurre il numero di turisti che vanno negli alberghi, nei ristoranti, nei bar, nei negozi a loro cosa interessa?”.

Insomma, mentre i pescatori chiedono alla Regione una regolamentazione che limiti quello che loro giudicano un uso senza controllo dei corsi d’acqua per gli sport, i centri rafting della zona fanno a loro volta appello alla politica perché restituisca agli abitanti della Valnerina “ciò che è loro, togliendo gli assurdi privilegi di cui i pescatori di queste associazioni hanno ingiustamente finora goduto”.

Viste queste posizioni, margini di compromesso, tra gli amanti della pesca e degli sport acquatici sembrano difficili.