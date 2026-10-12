Hispellvm premia “Angoli di Storia” - Tuttoggi.info

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Hispellvm premia “Angoli di Storia”

Redazione

Hispellvm premia “Angoli di Storia”

Lun, 12/10/2026 - 07:13

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Sale l’attesa per la proclamazione dei vincitori della terza edizione del concorso “Angoli di Storia”, lanciato nell’agosto scorso dall’associazione HISPELLVM, in occasione della rievocazione storica che celebra i fasti della Spello costantiniana. Cerimonia di premiazione prevista per lunedì 12 ottobre, quando nella Sala dell’Editto del Comune di Spello, alle 18.30, la giuria svelerà i vincitori di un appuntamento che ha visto salire a ben 17 i partecipanti, attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi, che dentro e fuori le mura hanno dato prova di sensibilità e creatività, allestendo, su tema antico romano, vetrine e spazi esterni. “Siamo davvero grati ai tanti che hanno aderito al concorso – commenta il presidente Hispellvm Sandro Vitali -. L’iniziativa ispirata alla Spello di età romana, è nata tre anni fa con l’obiettivo di portare in vie e piazze segni diffusi della rievocazione storica HISPELLVM. Invitiamo tutti a partecipare lunedì alla premiazione che celebra la ricerca, la creatività e l’amore per la propria città di coloro che hanno dato vita a allestimenti davvero unici e originali” A valutare i lavori una giuria specializzata composta da Giulia Vitali del Comitato Scientifico Hispellvm, dal regista Paolo Gramaccioni delegato del presidente dell’associazione, e dall’archeologo e studioso Giorgio Franchetti dell’Associazione SPQR. Un compito che si è rivelato quest’anno particolarmente impegnativo. “Il livello di allestimento si è mostrato così alto, e con punteggi talmente ravvicinati, che ci siamo trovati a dover indicare, oltre ai vincitori dei tre premi – ai quali andranno premi in buoni carburante -, anche quattro menzioni speciali”. “Angoli di Storia” è stato curato nell’organizzazione dalle volontarie Hispellvm Amabilia Bocciolini, Emanuela Petasecca e Luigina Casagrande Mencarelli, la parte fotografica e documentale è opera invece dell’operatore video Gianni Donati, mentre la grafica è firmata dallo Studio Grafico Roberta Pinti.






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